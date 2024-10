Cambiamento climatico: meno vino, olio e la frutta alle stelle

Il cambiamento climatico vive e lotta contro di noi. Ogni giorno. A iniziare dal carrello della spesa dove frutta e verdura pesano sempre di più sullo scontrino. C’è poca uva e oggi si compra anche a cinque euro il chilo, quella senza semi fino a otto. Le cipolle, il cibo dei poveri di un tempo, si vendono all’ingrosso anche a 1,20 euro mentre fino a due anni fa si acquistavano circa alla metà del prezzo. Stesso discorso per le carote.

Meno produzione, in alcune regioni quasi dimezzata

I prezzi rilevano i costi più alti alla produzione, anche dal lato della resa. La causa? L’Istat nel consueto report “L’andamento dell’economia agricola” non ha dubbi come si legge nel titolo: “Il clima continua a penalizzare l’agricoltura“. I numeri ci raccontano un forte calo per la produzione in volume di vino (-17,4%) e frutta (-11,2%).

In particolare la frutta nel 2023 ha subìto l’impatto dei fenomeni climatici estremi ovvero gelate tardive e grandinate nei primi mesi dell’anno seguiti dalla mazzata dell’alluvione a maggio. Quando gli alberi carichi di frutta sono finiti nel fango, soprattutto in Romagna, il distretto della frutta italiano.

Nel 2023 la caduta rovinosa, in tutti i sensi, ha colpito in particolare pere, ciliegie, nettarine, susine e albicocche. Coinvolte quasi tutte le regioni.

Le percentuali dei crolli sono state a doppia cifra: Veneto (-45,2%), Emilia Romagna (-42,1%), Toscana (-23,2%) e Lombardia (-20,5%).

Più contenuta la riduzione per gli agrumi (-0,7%), con il dato più negativo registrato in Calabria (-6,6%). Quest’ultima patria delle clementine.

Ma non c’è solo la riduzione delle quantità, ma pure della qualità. Per esempio nella campagna 2023 la pezzatura delle arance e delle clementine era ridotta. In questo caso un doppio effetto: prezzi bassi per i calibri piccoli e sostenuti per la poca merce con il calibro più grande.

Con il cambiamento climatico sono in calo anche la produzione del vino e dell’olio

Un arretramento certificato dall’Istat. «La produzione del vino nel 2023 è tornata ai livelli del 2017, con una diminuzione in volume del 17,4% rispetto all’anno precedente».

Ci sono anche gli effetti positivi del cambiamento climatico, «il caldo e l’assenza di precipitazioni hanno influito positivamente sulla qualità delle uve», ma sono gravi quelle negative: «il prolungamento di queste condizioni nel periodo autunnale ha causato una consistente riduzione del raccolto».

Come si legge nella tabella sotto il calo produttivo in certe regioni è stato particolarmente pesante.

Poco soddisfacenti anche i risultati nella produzione di olio d’oliva. Siamo a -3,0% in volume «nonostante le positive aspettative per un’annata che era prevista di carica».

I risultati sono piuttosto differenziati sul territorio. I risultati positivi registrati nelle regioni del Sud (+3,4% in Calabria, +3,2% in Campania, +1,6% in Puglia) non sono stati sufficienti però a compensare la consistente riduzione dei volumi riscontrata al Centro: -32,8% in Umbria, -22,9% nelle Marche, -18,3% in Toscana, -11,2% nel Lazio.

Aumentano i prezzi per i cittadini, una delle conseguenze del cambiamento climatico

Seppure con un rallentamento rispetto al 2022 – anno terribile per l’impennata dei prezzi energetici e dei fertilizzanti – l’Istat ha comunque registrato un incremento medio dei prezzi del 3,9%.

Ma pensiamo ai singoli prodotti. L’anno scorso le pere emiliano-romagnole hanno subito una perdita superiore al 60% e i cittadini le pagavano dai 5 ai 7 euro il chilo. Le ciliegie per le qualità più pregiate si potevano spendere fino a 20 euro il chilo.

Alcune varietà sono sempre più difficili da produrre, anche a causa dell’aumento dei patogeni, e se al sud si punta alla produzione di frutti esotici come avocado e mango, al nord si sta investendo sulle mandorle. Una coltura tipica del sud.

Ridurre le emissioni climalteranti per contenere i danni

I cambiamenti climatici preoccupano sempre più gli italiani. La conferma che si legge nell’ultimo Rapporto Coop 2024. Ed emerge come l’ortofrutta sia una filiera messa in pericolo dai cambiamenti climatici.

Maura Latini, presidente di Coop Italia ha sottolineato durante la presentazione come l’impatto più forte si registra nell’ortofrutta. «Non ha più senso continuare a proporre l’immagine di un frutto perfetto, perché non corrisponde più alla realtà. Al giorno d’oggi, e ancor più nel prossimo futuro, i prodotti che raccoglieremo nei campi saranno vittime del cambiamento climatico, degli eventi atmosferici avversi, degli agenti patogeni. Dovremo convincere il consumatore che i frutti imperfetti non devono più rappresentare uno scarto, ma possono essere ugualmente buoni e saporiti».

Questa è una strategia di adattamento, ma per fermare il fenomeno servono politiche energiche ovvero ridurre le emissioni climalteranti. Dai campi – ma la transizione è integrale e coinvolge tutti i settori – alle fabbriche.

Azioni necessarie anche per ridurre le conseguenze economiche negative e legate alla sicurezza alimentare.

Oggi per produrre frutta si deve investire nella protezione – in Emilia Romagna sono protetti il 15% dei frutteti e c’è un bando da 70 milioni sul tema – attraverso teli, ventole e altri dispositivi. Un nuovo impianto per la produzione di un ettaro dedicato alle ciliegie può arrivare a 100mila euro. Investimenti obbligatori quando il tempo è sempre più imprevedibile e potente nelle sue conseguenze negative.

-Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube –