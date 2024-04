BYD prepara le plug-in da 200 km

BYD prepara una nuova generazione di ibride plug-in, la quinta, con autonomia in elettrico vicina ai 200 km. Non solo per gli spostamenti in città, quindi…

BYD prepara modelli in cui elettrico e termico hanno pari dignità

Come ricorda il sito francese Automobile Propre, per BYD l’ibrido plug-in non è una soluzione temporanea in attesa della completa affermazione del solo-elettrico. È una tecnologia che viene continuamente aggiornata e che sta arrivando alla quinta generazione. Ricordiamo che il marchio cinese è stato tra i primi al mondo a lanciare un’ibrida plug-in, con la F3 DM (Dual Motor) del 2008. Da allora il chilometraggio in elettrico è costantemente cresciuto, fino a raggiungere i 100 km, con un motore elettrico più potente del propulsore a benzina. Utilizzabile anche per trasferte più lunghe dei soliti tragitti giornalieri casa-lavoro. E ora c’è grande attesa per la quinta generazione di ibridi plug-in della marca cinese, che promette un minor consumo di carburante e una maggiore autonomia. Con l’obiettivo di scendere al di sotto dei 3,0 litri/100 km, mentre attualmente la Seal DM-i è omologata in Cina per 4,8 litri/100 km.

Il motore a benzina diventa una seconda opzione, da usare raramente…

Pari dignità tra elettrico e benzina, dunque, con batterie sufficientemente capaci per puntare appunto ai 200 km di autonomia. E in cui il motore termico sia solo una seconda opzione da utilizzare quando non c’è stata la possibilità di ricaricare. Una variazione sul tema che può ricordare il range extender adottato a suo tempo dalla BMW per la i3, che invece faceva sì che l’auto andasse sempre in elettrico. Ma fruisse anche di un motore termico, un Kymco di 650 cc, in grado di ricaricare la batteria nel caso che quest’ultima avesse esaurito la carica. E diverso invece dai modelli e-Power della Nissan, in cui l’auto va sempre in elettrico, ma la batteria è sempre caricata da un motorino a benzina. Il filo conduttore di tutte queste soluzioni resta comunque quello di rassicurare i tanti automobilisti che ancora non si fidano completamente dell’elettrico. Proponendo il secondo motore, a benzina, come una sorte di santo in paradiso che ti può trarre d’impaccio se la batteria è scarica e non vedi colonnine nei paraggi.