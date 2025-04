BYD a Milano per il debutto europeo del super brand Denza

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

BYD sceglie Milano e la cornice della Design Week, di cui è main sponsor, per lanciare in Europa, con il nuovo brand di lusso Denza, la sua sfida elettrica ai marchi premium tedeschi. Lo fa dall’installazione di via Statuto 2, zona Brera, dove espone la shooting brake Z9GT e il van D9. Due ammiraglie che arriveranno anche in Italia l’anno prossimo.

Denza si posiziona al livello delle top di gamma Mercedes, BMW e Audi. E oltre l’ammiraglia attuale di BYD, il Suv Tang. I prezzi per il mercato europeo non sono noti (in Cina costa 47 mila dollari), ma dovrebbero superare i 72.000 euro di quest’ultima.

Del resto Denza nasce per essere «il manifesto tecnologico del gruppo Byd» ha detto Alfredo Altavilla, special advisor per l’Europa di Byd, inaugurando oggi lo spazio espositivo milanese. Alla cerimonia ha partecipato anche Stella Li (nella foto sotto), vicepresidente esecutivo del gruppo automobilistico cinese, oggi leader mondiale dei veicoli elettrificati.

Design, tecnologia, prestazioni: Denza nasce per essere il top del top

Denza, ha aggiunto Altavilla, sarà nel contempo la bandiera stilistica del gruppo (il designer è Wolfgang Egger, ex Audi) e la misura delle prestazioni che è in grado di raggiungere. Una sorta di «laboratorio avanzato di soluzioni tecnologiche destinate poi a essere implementate sull’intera gamma Byd».

Equipaggiata con 3 motori elettrici per complessivi 965 CV questa berlinona sportiva lunga 5metri e 18 cm e con un passo di 3,13, riesce tuttavia ad essere maneggevole grazie alle 4 ruote sterzanti.

Passa da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi e raggiunge i 240 km/h. L’autonomia dichiarata è di 640 km in versione 100% elettrica e di oltre mille in versione plug-in.

Da fine 2025 BYD produrrà direttamente in Ungheria per evitare i dazi imposti da Bruxelles. E per la componentistica si avvarrà in larga misura di una filiera di fornitori locali. Questo non accadrà però per la gamma Denza che avrà prezzi poco impattati dai dazi e quindi sarà prodotta in Cina ed esportata.

«In futuro lanceremo anche due fuoristrada e una gamma completa di modelli» ha concluso Altavilla, aggiungendo che Denza avrà una rete di concessionari separata da quella BYD.

Una settimana di talk a Milano nel Denza Experience di via Statuto

La Milano Design week sarà anche un’occasione di dibattito e confronto con alcuni protagonisti del mondo automotive. Presso la DENZA Experience di Via Statuto si terranno infatti talk quotidiani sui temi della mobilità, del design, della moda, del lusso e della tecnologia.

Questo il programma dei prossimi giorni:

8 aprile alle ore 16:00 – Technology applied to luxury

9 aprile alle ore 16:00 – Fashion & Luxury

10 aprile alle ore 16:00 – Technology & Innovation

11 aprile alle ore 17:30 – Design & Creativity

12 aprile alle ore 17:30 – L’arte e la scienza della mobilità moderna

