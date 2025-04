Brebemi: l’autostrada più cara d’Italia, da 11 anni ha i conti in rosso

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Non si arresta la debacle finanziaria della Brebemi, la direttissima Brescia-Bergamo-Milano. Da 11 anni presenta bilanci regolarmente in rosso e ha un debito di 2 miliardi. E ora la Corte dei Conti ha bocciato la richiesta per un rincaro dei pedaggi. Il motivo? “Gli investimenti non giustificano gli aumenti”.

Anche nel 2024, per l’undicesimo anno consecutivo, il bilancio di Brebemi Spa, la società che gestisce l’autostrada Brescia-Bergamo-Milano, ha il segno negativo. La perdita è di quasi 50 milioni di euro (47,58, per la precisione). Tutto questo nonostante sia l’autostrada più cara d’Italia. E i pedaggi siano aumentati del 12 per cento nel luglio scorso.

Brebemi, nel 2024 ai caselli sono passati solo 27mila veicoli al giorno contro una previsione stimata in 50mila

Unico dato positivo, il risultato del margine operativo arrivato a quota 100 milioni. Con un aumento del traffico rispetto al 2023 del +4,1 per cento. Ai caselli sono passati l’anno scorso 27mila veicoli al giorno. troppo pochi per compensare il peso degli oneri finanziari, per un progetto che fin dall’inizio ha avuto problemi di finanziamento.

Al bilancio negativo ora si aggiunge la bocciatura della Corte dei conti. Per risollevare le sorti di spa Brebemi, si è mossa la società concessionaria. Autostrade Lombarde, controllata da Regione Lombardia, ha proposto una proroga della concessione di sette anni (fino al 2046). Accompagnata da un aumento dei pedaggi (del 3,49% per il 2021, del 5,61% dal 2023 al 2026 e del 4,83% dal 2027 al 2046).

La Corte dei Conti boccia l’aumento dei pedaggi

Ma i magistrati contabili hanno respinto entrambe le richieste. Secondo i giudici, l’incremento tariffario programmato non si giustifica con il gli investimenti realizzati. E nelle spese per manutenzioni ordinarie (603 milioni di euro fino al 2046).. Non solo. La Corte dei conti ha sottolineato che le previsioni di traffico alla presentazione del progetto nel 2003, stimate a 50.000 veicoli al giorno, non sono mai state raggiunte.

Questo – sempre secondo la Corte dei Conti – ha compromesso l’equilibrio economico del progetto. Suggerendo che l’autostrada potrebbe essere stata mal progettata sin dall’inizio. Inoltre, il livello medio iniziale delle tariffe, uno dei più elevati a livello nazionale, ha scoraggiato l’uso dell’autostrada da parte degli utenti.

Da segnalare anche come i magistrati hanno ricordato che in origine la scadenza della concessione era “fissata in diciannove anni e sei mesi decorrenti dalla data di entrata in esercizio”. Considerato che l’autostrada è entrata in esercizio nel luglio 2014 avrebbe dovuto scadere a gennaio 2034.

Autostrada troppo “corta” per guadagnare

Ma la scadenza è già stata prorogata una volta, per un nuovo investimento legato all’interconnessione con l’autostrada A4. Per il quale – ricorda la Corte dei conti – “erano stati previsti contributi pubblici in conto investimenti a fondo perduto, di ammontare complessivo pari a 320 milioni di euro”.

Il problema, quindi, è che “le previsioni di traffico si sono dimostrate lontane dalla realtà sin dall’entrata in esercizio. E nel corso degli aggiornamenti, sono sempre state riviste al ribasso”. Anche la sua estensione (62 chilometri) costituisce n effetti, “un valore al di sotto del quale è stata rilevata la presenza di significative inefficienze di costo”, conclude la Corte dei conti. Come è sottolineato dalla rivista Altreconomia – in una analisi della sentenza “l’autostrada è stata mal progettata e realizzata“. A dimostrazione che non sempre sono necessarie.

