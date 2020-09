BP: finita l’era del petrolio. Google: 100% green entro il 2030

Dopo oltre un secolo l’era del petrolio si avvia al tramonto. Prenderanno presto il suo posto le fonti di energia rinnovabili. Lo dice Greta Thunberg? No. Lo scrive nel suo ultimo report una delle “sette sorelle” del petrolio, il colosso britannico BP. Una tesi indirettamente confermata, sul fronte opposto dei grandi consumatori di energia, dal numero uno di Internet Google, americana, che annuncia la conversione totale all’energia verde entro il 2030.

Nel suo 2020 Energy Outlook, appena pubblicato, BP stima che il picco dei consumi modiali di petrolio sia già stato raggiunto e che dal prossimo decennio domanda e produzione inizieranno un inarrestabile contrazione. Solo l’anno scorso lo stesso report prevedeva consumi ancora in crescita e un picco attorno al 2030.

Benchè «l’incertezza sia sostanziale e gli scenari non forniscano una descrizione completa tutti i possibili risultati», scrive BP, tutti gli scenari redatti sulla base degli ultimi andamenti indicano una tendenza in flessione per l’insieme delle fonti energetiche fossili (petrolio, gas e carbone). Nello scenario più “favorevole” ai petrolieri, quello del “business as usual” il calo dei consimi sarà lento e nel 2050 saremo a -10% rispetto ad oggi. Ma nello scenario intermedio, definito “rapid transation” i consumi di petrolio e altri idrocarburi diminuiranno drasticamente e quindi le emissioni nette di CO2 precipiteranno del 70%. In quello più radicale “net zero” addirittura del 95%. Quest’ultimo, del resto, coincide con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi del 2016 e con quelli Unione europea nel suo Green Deal.

Economa senza petrolio? Si può fare

Le previsioni di BP sono importanti per tre ragioni. Per la prima volta calcolano un leggero calo del Pil mondiale causato dai cambiamenti climatici; tengono conto dei «cambiamenti nelle preferenze della società» anche a seguito delle choc planetario prodotto nell’opinione pubblica mondiale dal Covid-19 (leggi); riconoscono la potenzialità delle nuove tecnologie energetiche “green”. Non a caso Bp ha appena annunciato di aver investito 1,1 miliardi di dolari nell’eolico off shore delle conpagnia Equinor. Insomma: la decarbonizzazione non è più un’utopia e si può fare.

Nel 2018 petrolio e altre fonti fossili coprivano l’85% del fabbisogno energetico primario. A seconda dei diversi scenari scenderanno fra il 70 e il 20%. Le fonti rinnovabili, viceversa, saliranno fra il 20 e il 60%. Il resto lo faranno i sistemi di cattura e stoccaggio della CO2 e il risparmio energetico.

L’economista: mai successo nella storia

Significativo il commento del capo economista della BP Spencer Dale: «Mai nella storia moderna la domanda di carburante scambiato è diminuita in termini assoluti. Nel frattempo, la quota di energia rinnovabile cresce più rapidamente di qualsiasi carburante mai visto nella storia».

Google: solo rinnovabili fra dieci anni

Poco dopo la diffusione del rapporto Bp è arrivato l’annuncio di Google che la impegna ad utilizzare energia carbon-free 24 ore su 24, 7 giorni su 7, entro il 2030. Già oggi Google ha azzerato la sua “impronta di carbonio” attraverso compensazioni economiche alle proprie emissioni. Tuttavia da qui al 2030 avvierà progetti specifici per favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili a copertura dell’intero suo fabbisogno. Investirà per esempio nelle aree manifatturiere per rendere disponibili 5 gigawatt di nuova energia pulita, aiutando così 500 città a ridurre le proprie emissioni di carbonio e 1 miliardo di persone a fare scelte sostenibili. E direttamente entro il 2025 darà lavoro a oltre 20 mila persone nel settore dell’energia rinnovabile e in attività collegate.

Il CEO Sundar Pichai ha descritto qui il progetto di Google, corredato dal materiale grafico scaricabile al link.