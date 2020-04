Bonus acquisto e-bike: le risposte alle vostre domande

Un bonus acquisto e-bike fino a 1500 euro rinunciando a un’auto o moto a combustibile fossile. Lo prevede il bonus bici elettrica in legge di Bilancio, ma sono tanti i quesiti che ci avete posto.

Il bonus per l’acquisto di una e-bike rottamando vecchie auto o moto e ciclomotori è legge. L’iter però sta incontrando difficoltà con la sostanziale chiusura del Paese a seguito della pandemia da Covid-19. In questo momento il portale promesso da Ancma non è attivo, ma lo stanziamento da 255 milioni resta confermato.

Di seguito cerchiamo di rispondere ai quesiti più stringenti sull’ecobonus a due ruote, diversi dei quali giunti direttamente dai lettori di Vaielettrico. Per tutti vale la regola che non ci si informa soltanto leggendo il titolo de pezzi.

Bonus acquisto e-bike: quanto in totale?

Si tratta di uno stanziamento a sostegno della mobilità elettrica su due ruote. Da non confondere con gli incentivi per l’acquisto di auto elettriche o ibride, che fanno capo a un altro provvedimento a sua volta fermo in questi giorni di emergenza sanitaria. In entrambi i casi gli stanziamenti sono stati approvati e sono contenuti nella Legge di Bilancio. Questo ha dato il via libera formale al provvedimento, gli incentivi saranno riconosciuti infatti a chi rinuncerà a un’auto o moto alimentata con combustibili inquinanti.

Bonus acquisto e-bike per tutti?

No. Infatti gli incentivi sono riservati a coloro che sono residenti nelle città sottoposte a procedure di infrazione Ue per il superamento delle soglie di inquinamento. Si tratta di aree metropolitane (le città metropolitane) e città con oltre 50 mila abitanti nelle regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. Parliamo di 3.126 comuni per un totale di circa 35 milioni di abitanti.

Quali tipi di auto e moto rientrano nella rottamazione con incentivo?

Le agevolazioni economiche previste per l’acquisto di una e-bike o bici elettrica sono accessibili a tutti coloro che rottamano un’auto o una moto. Per quanto riguarda le auto l’incentivo è rivolto a chi si disfa di un’auto inferiore alla classe Euro 3 (inclusa). Per le due ruote, la categoria è Euro 2 o inferiore a Euro 3, in caso di una moto a due tempi.

Quanto dura il bonus?

Secondo quanto comunicato lo scorso febbraio il bonus bici elettrica può essere richiesto fino al 2024. Va tenuto conto del fatto che è sino ad esaurimento fondi, stanziati per un totale di 255 milioni. La rottamazione deve, invece, essere effettuata entro il 31 dicembre 2021. Visto lo stop forzato è probabile che i tempi si allunghino.

Da quando inizia il periodo coperto dal bonus?

Ecco, questa è una delle domande più interessanti: tutti coloro che hanno rottamato un’auto e una moto con i requisiti sopra illustrati a ottobre 2019 possono richiedere il bonus. Se invece la rottamazione è avvenuta prima di quella data, a quanto ci è dato sapere, non si rientra nel bonus.

Bonus acquisto e-bike: a quanto ammonta lo sconto singolo?

L’entità del bonus varia a seconda del veicolo rottamato: per le auto sarà quello massimo di 1.500 euro. Mentre per moto e scooter sarà ridotto a 500 euro. Il bonus, spendibile anche per il trasporto pubblico e per i servizi di sharing, potrà anche essere sfruttato parzialmente per più spese.

Quale la procedura per richiedere il bonus?

Attraverso l’apposito portale del Ministero dell’Ambiente, presto on-line (si spera). Un sito dove saranno presenti le istruzioni per completare l’iter burocratico e dove si dovranno registrare i negozianti che desiderano offrire ai propri clienti l’opportunità di avvalersi dello “sconto” statale. Al portale dovranno iscriversi pure i cittadini richiedenti il bonus che, oltre ai propri dati personali, dovranno registrate il certificato di rottamazione del proprio veicolo. Effettuata la procedura, i cittadini avranno un bonus virtuale di 500 euro in caso di rottamazione di un motociclo 2 tempi Euro 3 o precedente e di 1.500 euro per quella di un’auto con omologazione fino a Euro 3. Per usufruirne concretamente, dovranno recarsi da un rivenditore abilitato al portale, effettuare l’acquisto e inoltrare, tramite il negoziante, la richiesta di “sconto” nell’apposita sezione del portale.