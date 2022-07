BMW iX 50, per chi non ci sta a pianificare. L?abbiamo testata in autostrada per oltre 500 km, dal Trentino fino al cuore dell’Abruzzo. Mostrando anche come si affronta un lungo viaggio in elettrico. Dall’uso del navigatore (a volte non del tutto trasparente) all’utilizzo delle app per ricarica e tempi di sosta. VIDEO.

BMW iX 50, è l’elettrica per chi non vuole sbattimenti?

Qualche info di massima su quest’auto, di cui a breve uscirà una prova più dettagliata. Quasi 5 m. di lunghezza (495 cm) per quasi 2 di larghezza (197 cm) e uno e 70 di altezza. Largo uso di alluminio e plastica rinforzata in fibra di carbonio, un CX record (di categoria) di 0,25 e una batteria da ben 111,5 kWh (poco più di 105 utilizzabili). Si sente spesso il consiglio (corretto) di tenere la batteria il più possibile tra il 20% e l’80% di carica. Ok, ma se stiamo per metterci in viaggio, nessun problema a ricaricarla fino al 100%. L’importante sarà partire subito e non lasciarla carica a lungo. Stessa cosa vale per i valori di carica più bassi. Nessun problema a scaricare la batteria anche sotto il 20%, se poi ricarichiamo immediatamente. Teniamo presente che, in generale, lo 0% e il 100% indicati dall’auto non corrispondono ai valori di carica reale. I costruttori si tengono unmargine di batteria inutilizzabile, proprio per evitare che si facciano fare grossi danni.

Navigatore di bordo per quando ricaricare: bene, ma si può migliorare

Il primo strumento di viaggio è il navigatore. Siamo abituati a utilizzarlo sull’auto termica, o sullo smartphone (o entrambe le cose insieme se usiamo Apple CarPlay o Android Auto). ma il navigatore integrato dell’auto, oltre a pianificare il percorso, tiene conto dell’eventuale necessità di ricarica. Perché conosce in ogni momento le condizioni di carica della batteria e i consumi presunti sul percorso. Chiaramente il navigatore opera le proprie scelte sulla base di precise restrizioni imposte dal costruttore. E, a volte, le sue scelte possono non essere quelle ottimali. Io ho deciso di seguire pedissequamente quanto “prescritto” dall’auto, vivendo l’esperienza d’uso di un utente qualsiasi. Non posso dire di essermi trovato male, ma certamente qualcosa va migliorato. E conoscere bene ciò che si utilizza, consente comunque di essere critici e utilizzarlo meglio.

Due scelte di sosta che non capisco…

Il percorso prevedeva lo spostamento da Arco (TN) fino a Notaresco (TE), 550 km quasi tutte in autostrada. Due scelte fatte dal computer di bordo mi lasciano perplesso. La prima: l’auto ha correttamente previsto una ricarica, visto che la proiezione dei consumi mostrava l’impossibilità di raggiungere la destinazione. E ha correttamente previsto di farci effettuare questa ricarica una volta che la batteria avesse raggiunto un livello di carica basso. In questo modo i tempi si riducono molto, visto che la potenza di ricarica (presso le FAST) segue una curva ben precisa. La potenza è alta quando la batteria è ancora scarica e si riduce man mano che ti avvicini al 100%. Peccato che abbia deciso di suggerirci la sosta presso una ultra fast di Free to X, udite udite, nella stazione Esino Est (in autostrada, ma in direzione opposta). Costringendoci a uscire, fare alcuni km in direzione nord, ricaricare, uscire di nuovo e rientrare per riprendere il viaggio. Sarebbe stato sufficiente farci viaggiare per altri 30 km (il 16% di batteria sarebbe stato più che sufficiente) e farci fermare nella stazione di Numana (AN). A100 km dalla destinazione finale, ma soprattutto in direzione sud. Senza necessità di uscire.

Una ricarica più lunga del necessario?

Perché non lo ha fatto? È probabile che, al fine di evitare “patemi d’animo” al cliente, BMW, come molti altri costruttori, preferisca essere molto conservativa. Ed evitare che l’autonomia scenda troppo sotto il 20%. Ma con il senno di poi, avremmo guidato fino a Numana senza minuti preziosi. La seconda scelta che non ho condiviso è stata quella di suggerire una ricarica di 13 minuti nella colonnina ultra fast di Chiaravalle. In 13 minuti ho ricaricato oltre 38 kWh, portando lo stato di carica dal 16 al 48% (+32%). E sono poi giunto a Notaresco con il 24% di autonomia residua. Immaginando l’ipotesi (certo un po’ estrema) di giungere a destinazione con lo 0%, visto che il consumo dalla stazione fino a destinazione è stato del 24%, una ricarica pari a 8 punti (invece che 32) sarebbe stata preferibile. Se, ovvio, il nostro obiettivo fosse stato quello di ridurre il più possibile i tempi di percorrenza. E soprattutto se e solo se, come nel mio caso, fossimo stati certi di avere una ricarica all’arrivo, senza necessità di utilizzare a breve l’auto.

Forse sarebbe meglio assecondare il guidatore

Tutte informazioni queste che ovviamente BMW non può avere. Ma allora, mi chiedo, perché non consentire al cliente di fornirle in fase di impostazione-destinazione? Devo essere io, cliente, che dico all’auto, fammi arrivare con il 10%, o il 2% o il 50% di autonomia. A seconda di quella che sarà la mia situazione all’arrivo. Questo è il mio appello a BMW per il prossimo update! C’è certamente da non dimenticare una cosa però. La nostra sosta, dopo oltre quattro ore di guida autostradale, non sarebbe comunque durata meno di 13 minuti. Ma se avessimo dovuto/voluto farla durare 3 o 4 minuti, il software di BMW avrebbe molto facilmente potuto calcolarlo. E darci questa libertà.

BMW iX 50: è l’elettrica per chi non vuole sbattimenti?

Beh, si, in un certo senso lo è. BMW l’ha dotata di un pacco-batteria molto generoso e di consumi eccellenti in questa categoria. Questo consente al cliente di non doversi arrovellare troppo in complicate programmazioni. Fino a quando le percorrenze restano entro i 4/500 km autostradali (la condizione nella quale si consuma di più) o dei 600/650 km misti, non dobbiamo pensare a nulla. Basta poter contare su una ricarica notturna casalinga che ripristini l’autonomia. E quando ci spostiamo più a lungo raggio, seguendo il navigatore, non ci troveremo mai in difficoltà. Questo è certo. Al contrario, come già evidenziato in occasione della presentazione dell’auto, il rischio che vedo è un sovradimensionamento rispetto alle reali necessità. Guidare elettrico vuol dire puntare all’efficienza. E forse un pacco batteria più compatto e qualche minuto in più alla colonnina, potrebbero non essere una tragedia. Non credete?

