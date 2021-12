Bilancio di fine anno: l’economia green vola, nonostante tutto…

Nonostante tutto l’economia green vola. Dalle rinnovabili alle auto elettriche e fino agli investimenti in nuove tecnologie, tutti gli indicatori sono positivi, a dispetto di scettici e petro lobbisti.

Il 2021 si chiude con mezzo mondo sotto stress energetico e strascichi polemici per gli insoddisfacenti risultati della Cop 26 di Glasgow. Tuttavia, tracciando il bilancio dell’anno che si sta concludendo, il think tank Bloomberg NEF sottolinea lo straordinario successo di mercato dell’economia green e dell’auto elettrica in particolare.

Dalla finanza 50 miliardi di dollari alle nuove tecnologie green

Per esempio, il record di capitali affluiti nella casse delle aziende tecnologiche, in gran parte start up, impegnate nel lancio di business legati al clima. Nei primi nove mesi hanno raccolto a livello mondiale ben 49 miliardi di dollari e di sicuro supereranno i 50 miliardi di dollari al 31 gennaio.

Ecco in questo grafico la destinazione dei finanziamenti ai diversi settori dell’economia green.

Economia green, le rinnovabili sono già in corsia di sorpasso

Il 2020 era stato un anno storico per le energie rinnovabili. Per la prima volta, infatti, tutte le fonti fossili e il nucleare avevano ridotto il loro apporto alla generazione elettrica mondiale, mentre le fonti rinnovabili avevano più che compensato il loro calo su un consumo sostanzialmente stabile, anche a causa del Covid.

Il trend sarebbe proseguito anche quest’anno, fa notare Bloomberg, se una concomitanza di eventi avversi non avesse sconvolto i piani, impedendo di sfruttare l’aumentata capacità installata di eolico e fotovoltaico. L’assenza prolungata di vento al Nord e un’eccezionale riduzione delle ore di sole in altre parti del mondo ha penalizzato eolico e fotovoltaico nel primo semestre. La crisi del gas e lo spegnimento di alcune centrali nucleari in Europa, hanno costretto molti Paesi (tra questi anche l’Italia) a riaccendere centrali a carbone già avviate alla riconversione o allo smantellamento.

Ma il trend decennale parla chiaro: l’eolico è cresciuto al tasso composto del 16,6% nell’ultimo decennio; il fotovoltaico al 38,8%. Ciò significa che la generazione raddoppia in meno di cinque anni per il primo e in due anni per il secondo. L’anno scorso le rinnovabili, pur escludendo l’idroelettrico, hanno superato per la prima volta il nucleare.

Una scommessa da 1,8 miliardi di dollari sul nucleare a fusione

Il nucleare, pur non essendo rinnovabile, è correttamente considerato a zero emissioni di CO2. Tuttavia il suo contributo sarà stabile o in lieve calo nei prossimi decenni a causa dei timori generati nell’opinione pubblica dagli incidenti di Chernobyl e Fukushima, dell’irrisolto problema delle scorie e degli alti costi per l’installazione di nuove centrali secondo standard di massima sicurezza. Ma gli investitori scommettono sulla nuova frontera del nucleare a fusione e hanno investito 1,8 miliardi di dollari su aziende che lo stanno sperimentando.

Ma torniamo alle rinnovabili e al loro spettacolare sviluppo. Se l’eolico dovesse crescere allo stesso ritmo per un solo anno in più, calcola Bloomberg, diventerebbe la singola maggior fonte di nuova generazione di energia degli ultimi dieci anni. E il fotovoltaico la principale fonte di generazione già nel 2023.

Auto elettriche oltre il 10% del mercato totale. La Cina torna a volare

Infine, le auto elettriche. Nell’ultimo trimestre di quest’anno ne verranno immatricolate due milioni nel mondo. A livello globale la quota salirà nel 2021 al 10,8%, ma in Europa e in Asia la quota di mercato sfiorerà il 15%.

La Cina, in particolare, ha ripreso ad acquistarne a ritmi senza precedenti nel dopo pandemia. Nell’ultimo mese di novembre i veicoli elettrici per il trasporto passeggri sono stati il 20% del totale. E la Cina da sola assorbirà quest’anno più dei 2,2 milioni di auto elettriche vendute in America da quando sono comparse ad oggi.

—-Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube—