BikeUp torna a Bergamo per la 9ª edizione dell’Electric Bicycle Power Festival. Tre giorni di passione eBike (e non solo) con i marchi più prestigiosi in mostra e soprattutto in test. Dal 14 al 16 Aprile 2023 si potranno visitare gli stand dei 79 brand presenti e distribuiti su un’area espositiva di oltre 10.000 metri quadrati.

Saranno presenti a BikeUp tantissimi produttori di eBike: Atala, Bergamont, Haibike, Canyon, Decathlon, Ducati, Scott, Specialized, Thok e Trek. Non ci saranno solo bici, ma anche scooter e auto elettriche: Askoll, Niu, VMoto, MV Agusta e Volkswagen, solo per citare alcuni brand. Anche diversi operatori del cicloturismo hanno chiesto di essere presenti per incontrare i sempre più numerosi cicloturisti: Valdisole, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, La Calabria con la Ciclovia dei Parchi e l’Abruzzo con il Gal Costa dei Trabocchi.

A BikeUp tanti eBike test, ma anche molto altro

Il marchio di fabbrica di BikeUp rimangono le ride experience e gli ebike test, ma c’è molto di più. Sono state infatti organizzate anche tantissime attività collaterali e numerosi momenti di incontro: corsi, laboratori e spettacoli. Tra le attività da non perdere a Bergamo e Torino anche gli eBike Tour, con itinerari pensati a seconda della durata e della tipologia di bici utilizzata, i corsi MTB, i laboratori della “Banco BPM kids area” dedicata a bambini e ragazzi e lo show di Paolo Patrizi, 5 volte campione élite FCI di Trial.

L’ingresso è gratuito con registrazione obbligatoria online per partecipare alle diverse attività.

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it-