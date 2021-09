Biker Fest International, a Lignano Sabbiadoro (17/19 settembre)

Il Biker Fest International – edizione numero 35 – diventa più elettrico. L’evento che si terrà a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, dal 17 al 19 settembre 2021, dedica alla mobilità elettrica l’E-Mobility Village.

L’evento nell’evento è figlio della collaborazione tra il Consorzio Lignano Holiday e la società Terre di Moto e si terrà all’interno dell’area parcheggio dello stadio Teghil. L’Area dedicata alle prove di veicoli green secondo gli organizzatori: “più ampia d’Italia e d’Europa”.

Test di veicoli elettrici

Nell’E-Mobility Village i visitatori potranno testare veicoli elettrici ed ibridi: dalle automobili fino ai monopattini, passando per motociclette, scooter ed e-bikes, sono poi esposte bici, batterie e colonnine di ricarica. Dall’organizzazione sottolineano: “Le numerose case produttrici proporranno demo ride per veicoli elettrici e ibridi in un contesto di consolidato successo, considerando i 3.400 road test moto della scorsa edizione“. Saranno presenti questi marchi: Askoll, Garelli, Etriko e Horwin, Concorde, Land Rover, MG, Jaguar, Supersoco, Sunra, Audi, DS, Hyunday, Mercedes Benz, BMW, Smart, Mini, Jeep, Fiat.

Il raduno E-Mobility Meeting di Tesla

Nel corso della manifestazione si svolgerà E-Mobility Meeting: un raduno di auto elettriche, realizzato in collaborazione con il Tesla Club Italy, con attraversamento, domenica 19 settembre, delle vie di Lignano Sabbiadoro.

“Invitiamo tutti gli iscritti al Tesla Club Italy e chiunque voglia conoscerci a partecipare – Alex Zorzetto, organizzatore delegato dal Club per il Friuli-Venezia Giulia –. Sarà un’occasione di incontro per vedere tanti importanti brand di auto e moto, per conoscere da vicino la mobilità elettrica e, soprattutto, per incontrarci tutti dal vivo. Come ad ogni raduno del nostro Club, ammireremo tante auto bellissime, ci scambieremo opinioni e tante esperienze avute a bordo delle nostre amate Tesla”. Per maggiori informazioni cliccare sul link.

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. Ingresso gratuito con green pass in corso di validità e viene offerta la possibilità di fare i tamponi rapidi.

