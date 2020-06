Beppe Sala, week end in Liguria con la e-bike a noleggio

«Tortona – Santa Margherita in 🚴🏻‍♂️ (ma assistita). Chi è andato in Liguria in auto ci ha messo forse di più… @trekbikes_italia». Firmato Beppe Sala. E’ il commento alla foto postata oggi dal primo cittadino di Milano su Instagram.

Sala ha raggiunto la località ligure in sella a una bici a pedalata assistita nolaggiata qualche giorno fa al negozio Milano Cycling Trek Flagship Store. A Santa Margherita ha poi incontrato i colleghi Paolo Donadoni, sindaco della località , Marco Bucci omologo di Genova e il governatore ligure Giovanni Toti.

Ha spiegato che la scelta della bici elettrica gli ha permesso di evitare le consuete code code: «In auto ci avrei messo almeno quattro ore» ha commentato. Il giorno precedente Beppe Sala aveva pedalato un’oretta sui Navigli in compagnia di Davide Brambilla, amministratore delegato di Trek Italia, e Luca Guercilena, general manager della Trek-Segafredo, la formazione di Nibali e Ciccone.

Milano, da cui l’8 agosto partirà la classicissima Milano-Sanremo edizione post Covid e il 25 ottobre si concluderà un anomalo Giro d’Italia sta vivendo un folle amore per le due ruote. Anche grazie all’Amministrazione comunale che ha assegnato a bici e monopattini il ruolo di veicoli di trasporto per eccellenza nel dopo pandemia (leggi). Beppe Sala ha introdotto generosi incentivi all’acquisto e ha istituito piste ciclabili e aree dedicate nei punti strategici della città . L’altro giorno, infine, l’avvio di una servizio di pattuglia della Polizia municipale in monopattino elettrico.