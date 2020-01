Belvì Trail, fino a 300 km in e-mtb nei boschi

Belvì è un piccolo paese sardo che vuole investire nel turismo sostenibile. Qui si organizza il Belvì Trail: un percorso che arriva fino ai 300 chilometri dedicato agli sportivi su due ruote. E come ci racconta Amos Cardia, l’organizzatore, “ le e-mtb elettriche sono benvenute e hanno già partecipato al Trail”.

Libertà: questa è la filosofia dell’evento, giunto alla terza edizione, dove “ciascun partecipante interpreta come meglio preferisce, con spirito sportivo e quindi con un occhio all’orologio oppure con spirito turistico pernottando negli alberghi e nei b&b lungo il percorso”. Si pedala anche senza fretta.

Belvì Trail: da 100 a 300 km

Il Belvì Trail offre tre opzioni: 100, 200 o 300 chilometri. A ognuno secondo il suo fiato, per questo sono benvenute anche le e-mtb. “Il percorso scelto non sarà segnalato e farà parte dell’avventura scoprire di volta in volta la strada giusta seguendo la traccia gps che l’organizzazione consegnerà a tutti gli iscritti pochi giorni prima della partenza”.

La partenza il 24 aprile

Il programma prevede la partenza la mattina di venerdì 24 aprile dal centro storico di Belvì, il paese della Barbagia, una regione storica della Sardegna interna, attivo da anni nella promozione del territorio e della mountain bike. Anche elettrica.

Un percorso fino a 3 giorni

Gli atleti più veloci potrebbero impiegare poco più di 24 ore per il percorso più lungo mentre i “viaggiatori” occuperanno interamente i tre giorni del fine settimana e oltre. Non c’è un tempo massimo per completare il percorso e ciascuno si gestisce in totale libertà i tempi e i luoghi delle soste per mangiare e dormire.

Per chi pedala in e-bike

Gli organizzatori hanno predisposto una lista di FAQ (vedi al link). Il punto 11 è dedicato agli e-bikers: “Le ebike sono ammesse e per loro ci sarà un attestato di finisher specifico. La batteria si può ricaricare nei numerosi paesi attraversati, dotati di bar, ristoranti, b&b ed alberghi”.

Il percorso di Belvì Trail

Da Belvì si percorreranno sterrate, mulattiere e sentieri attraverso boschi di castagno, pascoli, leccete e praterie in quota, puntando verso sud prima di compiere il giro di boa e iniziare il ritorno verso il paese di Belvì. Sono numerose le aree del territorio sardo coinvolte – Barbagia di Belvì, Mandrolisai, Barbagia di Seulo, Ogliastra, Sarrabus e Gerrei – tutte battute palmo a palmo alla ricerca della migliore combinazione di percorsi per evitare quanto più possibile le strade asfaltate.

Chi può partecipare

Possono partecipare tutti coloro, anche semplici appassionati ed escursionisti non tesserati ad alcun ente sportivo, che nei tempi previsti consegneranno all’organizzazione la quota di partecipazione (60 € per chi si iscrive entro gennaio, 70 € per chi si iscrive entro febbraio, 80 € per chi si iscrive entro il 12 aprile), il certificato medico e i propri dati.

Monitoraggio di tutti i partecipanti

Tra le novità di questa terza edizione il servizio di monitoraggio di ciascun partecipante tramite il dispositivo SeteTrack (www.setetrack.it) che rivelerà, su una mappa ospitata in una apposita pagina web, la posizione di ciascun atleta sul percorso. Un sistema utile sia per la sicurezza che per seguire da casa chi sta partecipando.

Info e contatti di Belvì Trail

Per maggiori informazioni sul Belvì Trail – organizzato da Sardinia Biking in collaborazione col Comune di Belvì e il Centro Commerciale Naturale dello stesso paese – basta scrivere a info@belvitrail.com o chiamare al 349 006 21 69 (Francesca Loi) o al 339 406 92 14 (Rita Serra).

LEGGI ANCHE: Tutti gli itinerari di turismo elettrico su Vai Elettrico