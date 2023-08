Bello viaggiare elettrico, ma troppo complicato

Bello viaggiare elettrico, ma ancora troppo complicato: spesso le ricariche non funzionano e accedere con le varie app è un problema, scrive Giulio. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Bello viaggiare elettrico, ma le ricariche sono ancora troppo inaffidabili

“V orrei aggiungere la mia esperienza a quella dei tanti che in questi giorni, complice il periodo estivo, hanno girato l’Italia in elettrica. Sono possessore da ormai quasi due anni e mezzo di una Volkswagen ID.3, auto che adoro sotto molti punti di vista. E non tornerei a guidare un’auto termica nemmeno se me la regalassero. Premetto che amo viaggiare in elettrico, l’esperienza di guida è rilassante e l’allungamento dei tempi non sarebbe poi così drammatico. Uso il condizionale perché c’è un se. In questi anni, infatti, viaggiando il mio principale problema è stata l’inaffidabilità dei sistemi di ricarica. Pianifico attentamente il viaggio, scegliendo in anticipo le soste con app apposite (ABRP, Chargemap...). Installo tutte le possibili app di ricarica visto che in ogni zona c’è un provider diverso e molti non permettono di pagare in loco con carta. Vi allego lo screen delle app che ho dovuto usare per il mio ultimo viaggio dall’Emilia Romagna alla Basilicata e ritorno, pensando così di non incontrare problemi “ .

Troppo spesso devi allungare il percorso perché la colonnina non funziona, possibile?

“ E invece i problemi arrivano, eccome. Sarò stato sfortunato io, ma mi è capitato raramente di riuscire ad arrivare senza incontrare almeno una colonnina fuori servizio. Con problemi di bloccaggio del connettore, non ancora allacciata o comunque non funzionante per qualche oscura ragione. Per chiarezza, tutte colonnine segnalate come attive e funzionanti sulle app dei fornitori. I servizi di assistenza sono gentilissimi e solerti, ma comunque non possono farci niente quando ti trovi nel mezzo del nulla col 20% di batteria e una colonnina inutilizzabile. In questi casi al tempo perso per cercare di far funzionare la ricarica si aggiunge la deviazione necessaria per raggiungere un punto di ricarica alternativo (magari anche più lento). E tornare sul percorso: si finisce per perdere anche 1-2 ore per quella che sarebbe dovuta essere una ricarica di 20 minuti. L’elettrica sarà davvero un mezzo adatto ai lunghi viaggi solo quando l’affidabilità della ricarica sarà radicalmente migliorata. Visti i costi schizzati ormai fuori mercato, è doveroso per i provider fare qualcosa per migliorare questo aspetto “ . Giulio Libertini