Batteria al 92% in una Born con 4 mila km: possibile?

“S to per acquistare la mia prima auto elettrica e, tra budget e design in generale, la scelta è caduta su una Cupra Born 58 kWh, la gemella spagnola della VW ID.3. L’ho cercata sul portale dell’usato garantito VolksWagen, in modo da fare affidamento su un veicolo che avesse superato un numero rassicurante di controlli. E potesse contare sulla garanzia ufficiale della casa ancora per diversi anni. Il veicolo è infatti un aziendale di soli 4.000 km intestato alla concessionaria, un Cupra Garage ufficiale. Quando ho chiesto un certificato di salute della batteria, mi è stato dato questo che vedete, con una “salute” di solo il 92%. Davvero deludente per un’auto di proprietà della concessionaria, di solo un anno e mezzo di vita e con soli 4.000 km. Sono indeciso se pensare che l’auto sia stata trattata male dalla concessionaria, magari tenendola in carica per giorni interi. O se il certificato possa essere fallace e non si siano impegnati troppo a fare questa verifica. Voi cosa ne pensate? Complimenti per il vostro apprezzatissimo lavoro di divulgazione “ . Paolo (Albino, Bergamo)