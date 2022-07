Basta la carta di credito per ricaricare nelle colonnine? O è indispensabile dotarsi di una app o di una tessera? Lo chiede Fabrizio, un lettore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it.

Basta la carta di credito? O sono obbligato a prendere tessera e card? Viaggio poco…

“Sono un vostro lettore e posseggo dall’anno scorso una Volkswagen ID.3, fantastica auto. La macchina viene usata dalla moglie per il tragitto casa-lavoro ed è sempre stata caricata con pannelli solari avendo impianto fotovoltaico a casa. Viene usata come prima auto di famiglia, essendo io un artigiano mi muovo con un furgone diesel. Senz’altro il mio prossimo acquisto sarà i‘ID.BUZZ commerciale (quando i prezzi scenderanno). Per ora, per non circolare sempre in furgone, mi sono comprato una BMW i3 usata (stupenda..!!). Chiedo un chiarimento riguardo le ricariche da colonnina. Volendo fare un viaggio autostradale, sono obbligato a scaricare un’app per le ricariche da colonnina, con relative tessere? Oppure posso pagare direttamente con carte di credito? Cosa a me più semplice, visto che in autostrada circolo una due volte l’anno giusto per un weekend in Liguria. Grazie per utili consigli che sempre date”. Fabrizio

Purtroppo no, app o card servono. Non solo per pagare

Risposta. Questa è una domanda ricorrente, ma purtroppo la risposta è sempre no. Alla maggior parte delle colonnine si accede solo con una app o una card, non bastano Bancomat o carta di credito. Solo pochi operatori (Neogy, Ionity...) accettano il pagamento con carta di credito, ma occorre comunque immettere i propri dati e la procedura diventa un po’ laboriosa. Il consiglio è quindi di dotarsi di app o card di uno degli operatori più conosciuti (Enel X Way, Be Charge, eVWay…), con cui si accede alla stragrande maggioranza delle stazioni di ricarica. Non solo in Italia, ma un po’ in tutta Europa. L’operazione è molto semplice: la card basta strisciarla nell’apposito spazio sulla colonnina, mentre sulla app si clicca sulla stazione prescelta e il gioco è fatto. Con la possibilità di sapere, mentre si è in viaggio, dov’è la colonnina più vicina e se la troveremo libera.

