Basta con le tifoserie pro e contro l’elettrico

“L eggo spesso i vostri articoli con molto interesse. La mia impressione è quella di vedere due curve da stadio, due schieramenti talebani che non entrano mai nel merito delle questioni in modo neutro. Ho letto di automobilisti contro l’elettrico a prescindere, che fanno 50-100 km al giorno prevalentemente in città. E, visto che due volte all’anno vanno in vacanza lontano, si pongono il problema della gestione dell’auto elettrica relativamente per esempio alle colonnine per ricaricare. Nel campo opposto leggo di personaggi che sostengono di fare centinaia di km al giorno senza alcun problema né di costi ne di tempi. Mi pare evidente che qualcosa non torna. Certo che per mia moglie, che fa una media di 40 km al giorno, un’elettrica può avere un senso, specialmente se calano i costi delle auto nuove. Nel mio caso, 700 km al giorno di media con programmi di viaggio molto incerti e il mio costo orario di 60€/ora, un’elettrica sarebbe un suicidio “ .

I miei colleghi con la Tesla viaggiano con me: troppo tempo perso in ricariche

“ I miei colleghi con la Tesla vengono sempre in macchina con me. Altrimenti non facciamo in tempo a fare tutto e ci tocca pure dormire fuori. Nei miei conti 20 minuti per ricaricare mi costano 20 euro solo per il tempo, più il costo della ricarica. Un altro punto è che la mobilità non sarà solo elettrica. Se per l’elettrificazione del settore automotive si sono investiti decine di miliardi di dollari, attualmente crescono investimenti in altre direzioni. Dai carburanti alternativi per motori termici ai sistemi a cella combustibile. Credo che nei prossimi 7 anni il panorama mondiale cambierà radicalmente, per cui il valore residuo delle attuali auto a combustione o elettriche sarà molto vicino allo zero. Se questo sarà vero, i calcoli di sostenibilità di investimento su qualsiasi auto nuova attuale sono totalmente sbagliati. Non entro nel merito della sostenibilità ambientale del settore. Sarebbe un argomento piuttosto complesso, che richiederebbe approfondimenti sia tecnici che etici che normalmente sono per addetti ai lavori “ . Massimiliano Dal Pont

Basta con le tifoserie? In Italia è un’utopia…

Risposta. Purtroppo gli italiani si sono fatti convincere da una politica malata che occorre sempre schierarsi, da un parte o dall'altra. E i social non fanno altro che radicalizzare questo atteggiamento, anche su argomenti come la scelta di un'auto che richiederebbe motivazioni più razionali. Abbiamo scritto più volte, anche pochi giorni fa, che l'elettrico è per molti, ma non per tutti e non siamo certo talebani che vogliono imporre il loro punto di vista a tutti i costi. Vedremo se le tecnologie citate da Massimiliano avranno veramente successo. Facendo presente che è vero che la ricarica richiede più tempo del rifornimento di benzina, ma con le soluzioni giuste può essere anche molto più economica. Infine: il tema ambientale non riguarda solo gli addetti ai lavori, chiama in causa tutti noi, come dimostrano gli ultimi accadimenti in Toscana. E abbiamo il dovere, tutti, di informarci e capire che cosa nel nostro piccolo possiamo fare.