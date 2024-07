Bando wallbox: “Perchè non fanno vedere i fondi residui?”

Zero informazioni sul livello di spesa dei fondi relativi all’incentivazione delle wallbox domestiche. Ci scrive Anna che visto il successo del bonus auto elettriche esaurito in poche ore vuole avere qualche certezza prima di installare il dispositivo. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Da Invitalia non danno informazioni sul livello di spesa

“C’è un modo per vedere l’evoluzione della spesa dei fondi per l’acquisto della wallbox domestica? Ho paura di spendere in fretta e furia e poi non ricevere il rimborso. Ho provato ad avere informazioni con il numero verde e non sanno niente, dicono che quando finiscono i soldi lo scrivono. Non è stato un servizio di grande aiuto.

Il sistema del fotovoltaico in Friuli era geniale. Perché di giorno in giorno aggiornava la disponibilità. Ho anche scritto al ministero, ma se ne occupa Invitalia. Mi sono bloccata perchè non si capisce se ci sono ancora fondi disponibili„. Anna

Tutto il contrario dell’ecobonus che aggiorna in tempo reale

Risposta (Gian Basilio Nieddu): Abbiamo provato a contattare il servizio di help desk di Invitalia – al numero dell’ufficio stampa non risponde mai nessuno e idem per le mail che spesso ignorano – ed ecco la risposta: “Non è come l’ecobonus, non c’è la visibilità dei fondi per fare la prenotazione o presentare la domanda“.

A disposizione ci sono 20 milioni, ma il mese scorso sono state acquistate con l’ecobonus 25mila auto elettriche più quelle che si sono vendute prima e quelle, seppur poche, che si continuano a vendere.

Senza i dati viene difficile rispondere e dare certezze assolute. Anche perchè non basta acquistare la wallbox, ma è obbligatoria, giustamente, l’installazione con tanto di documento di conformità (giustamente).

Non è un’operazione automatica, ci vuole un po’ di tempo e nel frattempo le risorse possono essere andate esaurite. Se tutti chiedono il massimo disponibile parliamo di 13.300 domande finanziabili, se la media è di 1000 euro si arriva a 20mila finanziamenti.

