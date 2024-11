Traffico, una lezione dalla Svizzera: un referendum boccia nuove autostrade

La Svizzera ha votato contro la realizzazione di nuove autostrade: in un referendum che si è tenuto settimana scorsa, il 52,7% dei votanti ha bocciato la costruzione di nuove infrastrutture.

Il significato con cui la Svizzera ha votato No al referendum è abbastanza evidente. Alla necessità di diminuire le code, per l’aumento del traffico, gli elvetici hanno preferito sostenere la lotta al cambiamento climatico. Per trovare un voto altrettanto significativo contro il traffico su strada, bisogna tornare a 30 anni fa.

Il No ha vinto anche nei cantoni che avrebbero dovuto avere vantaggi dai nuovi progetti per snellire il traffico

Nel 1994, la Svizzera approvò “l’Iniziativa delle Alpi“: con un altro referendum pose le basi per trasferire il traffico pesante dalla strada alla ferrovia attraverso le Alpi. Con tutta probabilità il voto della settimana scorsa pur non essendo altrettanto rivoluzionario, rappresenta un segnale molto preciso da parte dell’elettorato: ampliare le autostrade non è la soluzione preferita per affrontare il crescente traffico automobilistico.

Ma facciamo un passo indietro: Cosa è stato bocciato? Un decreto federale sulla potenziamento delle strade nazionali, che prevedeva un investimento di 5,3 miliardi di franchi per ampliare sei tratte autostradali. Da segnalare risultati sopra la media a favore del No nei cantoni maggiormente interessati ai nuovi progetti: a Ginevra il 57,1% delle persone votanti ha respinto il progetto, nel Canton Vaud il 58,6%, a Zurigo il 51,6% e a Basilea-Città il 56,4%. Solo a San Gallo vi è stata una maggioranza per sostenere il raddoppio della galleria del Rosenberg (e gli altri cinque ampliamenti previsti).

Referendum sulle autostrade: il SI’ era dato favorito

Secondo i favorevoli ai nuovi progetti, i cittadini di questi cantoni avrebbero dovuto votare a favore. Il che non è avvenuto. Per non dire che, all’inizio della campagna, il “sì” era dato per favorito. Ma solo perché in Svizzera l’elettorato tende spesso ad allinearsi con le posizioni del governo man mano che si avvicina la data del voto.

Tra i sostenitori del progetto, il ministro dei trasporti Albert Rösti ha attribuito la sconfitta a tre fattori principali: l’eccessiva ambizione del progetto, la mancanza di sostegno da parte delle aree non direttamente interessate dagli ampliamenti e le preoccupazioni per le finanze federali.

“C’è una nuova mentalità in favore dell’ambiente”

Fabio Regazzi, copresidente del comitato a favore del SI’ e presidente dell’Unione svizzera delle arti e dei mestieri, ha sottolineato il paradosso tra la bocciatura del progetto e le lunghe code quotidiane sulle strade, che penalizzano l’economia. Secondo Regazzi, il voto riflette un cambiamento di mentalità nella società.

Dall’altra parte, gli avversari interpretano il risultato come una svolta. Per David Raedler, copresidente dell’Associazione Traffico e Ambiente , l’esito “rappresenta una scelta matura” che richiede soluzioni diverse rispetto all’ampliamento delle strade. Anche i Verdi e il Partito Socialista hanno accolto il risultato come una vittoria per il clima e un segnale di volontà popolare verso una mondo con meno inquinamento e più attento all’ambiente.

Oltre a fatto che i costi stimati – 5,3 miliardi di franchi, esclusa la manutenzione futura – sono stati ritenuti troppo elevati. Inoltre, i critici hanno evidenziato che ampliare l’offerta stradale genera maggiore domanda, aggravando il problema del t

La campagna referendaria ha anche riflettuto una chiara spaccatura socio-demografica: i favorevoli si concentravano tra uomini, persone con redditi elevati e residenti in zone rurali, mentre il “no” ha prevalso tra le donne, i giovani e i più istruiti.

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico