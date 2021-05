Autosole, a Secchia Ovest (Modena) le prime “colonnone”

Autosole, inaugurate a Modena le prime “colonnone”. Sono nell’area di servizio Secchia Ovest, in direzione Bologna. È la prima a entrare in funzione di una rete di 67 stazioni di ricarica su tutta la rete di Autostrade per l’Italia (ASPI).

Autosole: ricariche da 300 kW per rifornire in 15 minuti

È stato Giorgio Moroni, ad della società di ASPI he si occupa delle nuove forme di mobilità, a definirle “colonnone” per la potenza che sono in grado di erogare, fino a 300 kW. Le produce un’eccellenza italiana, l’alto-atesina Alpitronic, e funzionano con tutte le app e la card dei principali circuiti: Enel X, Duferco, EvWay… L’obbiettivo è assicurare a chi viaggia in elettrico (con veicoli che sopportano le ricariche HPC) la possibilità di rifornire con tempi simili alla sosta con un’auto a benzina. Un quarto d’ora o poco più. La sosta per la ricarica, comunque, viene vissuta da ASPi come un’opportunità, che secondo il numero uno della capogruppo, Roberto Tomasi, induce a ripensare la filosofia delle aree di sosta. Anche se l’investimento per colonnine di questa potenza è consistente: si parla di 5-600 mila euro per ogni stazione, salvo complicazioni legate all’installazione. Dopo Secchia Ovest, sarà la volta di Flaminia Est, a nord di Roma, già installata e in attesa di allaccio. Seguiranno stazioni in Lombardia, Puglia, Campania e Marche. A regime si vorrebbe arrivare ad avere una stazione ogni 50-60 km.

Autosole: coi Big Data verso le “tariffe dinamiche”

L’assenza di ricariche sulla principale rete italiane è stata a lungo fonte di critiiche, ma Moroni ha smorzato le polemiche: “Siamo al momento giusto e nel posto giusto, con la tecnologia giusta”. Spiegando che Free To X non si limiterà a installare colonnine: “Stiamo sviluppando altri servizi che avranno un impatto rilevante sulla vita di milioni di viaggiatori. Penso ad esempio alla possibilità di conoscere in anticipo, con grande precisione, le tempistiche di viaggio anche grazie ai Big Data. Questo ci consentirà di introdurre anche un sistema di rimborso telematico dei pedaggi agli utenti che resteranno più tempo in auto per la presenza di cantieri di manutenzione. Da tariffe fisse a “tariffe dinamiche”. Free to X lavorerà poi per agevolare sulla rete ASPI la presenza di punti di rifornimento di LNG e idrogeno per i veicoli pesanti.

A sorpresa l’elogio dei parlamentari M5S

L’inaugurazione della ricarica di Secchia Ovest ha vissuto anche un inatteso fuori-programma. A bordo di una Fiat 500 elettrica sono arrivati tre parlamentari del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Chiazzese, Giovanni Vianello e Luca Sut. Vista la durezza con la quale Il M5S ha chiesto a lungo la revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia, ci si poteva aspettare parole di critica. E invece è stato Chiazzese, un entusiasta della mobilità elettrica, a prendere la parola, lodando pubblicamente il progetto di ricariche HPC di ASPI. “Le cose buone vanno sottolineate”, ha spiegato, ”le ricariche in autostrada sono un grande passo avanti”.

Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratis alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube