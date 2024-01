Autonomia e prezzo: quando saranno alla mia portata le BEV?

Autonomia e prezzo sono i due ostacoli “insormontabili” che impediscono a Matteo, lettore di San Martino di Lupari (PD), di passare a una BEV, come vorrebbe, sostituendo la sua Fiat Bravo GPL di 15 anni. Quando potrò farlo, ci chiede? Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

La mia Fiat Bravo GPL ha 15 anni. Vorrei cambiarla, ma…

“S “S eguo da tempo Vaielettrico, sia sul sito che su YouTube, e voglio in primo luogo complimentarmi con voi per la serietà e l’imparzialità con cui affrontate le tematiche relative alla mobilità elettrica.

Leggendo in questi giorni le tante esperienze e i consuntivi 2023 di chi l’auto elettrica già la possiede, non posso che apprezzare l’analisi che spesso viene da voi ripetuta: l‘auto elettrica è per molti ma non per tutti.

L’auto termica è indifendibile…

Io posseggo una Fiat Bravo a GPL, con 300.000 km sul groppone, che oramai sta per compiere 15 anni (è una Euro 4) e non vi nascondo che trovo davvero complesso cercare di difendere l’auto termica, sia da un punto di vista di sostenibilità che da quello banalmente tecnologico e prestazionale.

Ma almeno due argomentazioni rimangono per me difficili da controbattere: autonomia e prezzo di acquisto.

Il primo punto è quello più spinoso per chi, come me, ha un’auto sola e un utilizzo eterogeneo, fatto di spostamenti casa-lavoro (circa 80km/giorno, ammetto più che gestibili con l’elettrico, soprattutto vista la possibilità di ricaricare in casa) e di qualche viaggio in giornata fuori regione in località turistiche o, d’inverno, nei comprensori sciistici del Trentino Alto Adige (300/350 km A/R), dove le colonnine sono poche e invariabilmente occupate (anche perché chi scia difficilmente torna nei parcheggi a staccare il cavo di ricarica e cercare un buco libero dove posteggiare a metà giornata…). …però vorrei 400 km in autostrada…

Devo dire che, come nel caso di un altro lettore prima di me, con il GPL ho sviluppato immunità all’ansia da ricarica (tenuto anche conto che di notte o nei festivi è raro trovare una stazione aperta), ma 420/440 km reali con un pieno li faccio (circuito extraurbano, in autostrada siamo sui 320/370 km a seconda del meteo, del dislivello, della velocità e della stagione), senza aver invocato più di un paio di volte in tre lustri il serbatoio a benzina (escludendo l’accensione, è capitato invariabilmente in concomitanza ad attacchi di pigrizia).

Per me questa autonomia è diventata un hard limit (prima andavo a metano e i km erano 320 in extraurbano)… Vorrei un po’ di più dalla prossima auto: 400/450 km in autostrada e 550/600 km reali in extraurbano. Trovo davvero sconfortante che i costruttori di auto elettriche si stiano adagiando sui 450/500 km WLTP (il WLTP è un indicatore standard di riferimento, mi è chiaro, ma le condizioni in cui è definito sono ancora a mio avviso troppo ideali e c’è il rischio che le curve prestazionali siano molto diverse appena ci si scosta dai parametri previsti dal protocollo)…

Certo, il 90% delle volte può anche bastare e io in autostrada sicuramente dopo 400km una pausa la faccio, ma a 400km in autostrada, soprattutto in inverno, mi pare arrivino davvero poche auto elettriche, se ce ne sono con queste prestazioni.

…e un prezzo entro i 30 mila euro

Il secondo punto è l’ostacolo maggiore: se un po’ di range, tirando un lunghissimo sospiro di rassegnazione, potrei sacrificarlo, nulla posso fare per il prezzo.

Purtroppo oltre i 30.000€ io non riesco ad investire in un veicolo… i risparmi nella gestione ci sono, non lo metto in dubbio, ma anche ragionando con dei finanziamenti la spesa che sono in grado di affrontare non si scosta molto da questa cifra.

Il livello di prestazioni che vorrei in un’auto al prezzo che posso permettermi per un’auto al momento rende la scelta dell’elettrico impossibile…

E sugli incentivi, posto che tra un po’ servirà una cartomante per capire quando entreranno in vigore e a quali condizioni (io punto tutto sul possesso di una Ford Model T a patto che il colore originale non fosse nero), non ci spero nemmeno.

Cosa ci riserverà il progresso?

È mia opinione che al 2035 le auto termiche non arriveranno. O meglio, saranno un po’ come gli LP, ancora ricercati da una nicchia. Con la differenza che almeno un LP ha una qualità del suono migliore della controparte digitale, mentre l’auto termica saprà solo fare molto più rumore e rendere l’aria attorno irrespirabile.

Confido inoltre che la tecnologia delle batterie farà passi da gigante già prima del 2030, portando i range delle vetture a numeri non più discutibili e abbattendo i prezzi dei veicoli di classe B e C.

Voi che del settore avete forse più il polso, quanto ritenete debba resistere ancora la mia Fiat Bravo?

Intanto nel 2023 ho installato un sistema fotovoltaico con accumulo. Contrariamente alle opinioni di molti, riesce ad annullare la bolletta elettrica anche senza la necessità di un mini reattore nucleare in zona. Un passo alla volta ci si avvicina alla meta!

Grazie ancora per il servizio che offrite „ . Matteo Artuso