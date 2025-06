Autobus elettrici: bandi per centinaia di milioni

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Tanti autobus elettrici in arrivo nelle nostre città, ma anche scuolabus a batteria nei piccoli comuni e a Ravenna un traghetto elettrico. Stenta la mobilità a emissioni zero privata, ma il trasporto pubblico locale è sempre più decarbonizzato. Una mappa di alcuni degli ultimi bandi.

Bandi a Bologna, quello Tper per 19 autobus elettrici

Sotto le Due Torri l’azienda del trasporto pubblico locale (Tper) ha indetto una procedura aperta per la fornitura di 19 autobus full-electric a batteria, oltre a 35 filobus IMC (con ulteriori 35 opzionali). Il valore complessivo dell’appalto, che include anche ricambi, ammonta a oltre 126 milioni (scade il 19 agosto). Sono un ulteriore spinta all’elettrificazione. Link bando.

Bari: 42 autobus elettrici per il sistema BRT

Il Comune di Bari ha lanciato una gara europea per l’acquisto di 42 bus elettrici da destinare al sistema BRT (Bus Rapid Transit) grazie alle risorse del Pnrr (misura M2C2 – 4.2). Il valore stimato dell’appalto, al netto dell’IVA, è di 44.707.800 euro. Devono essere lunghi tra i 18 e i 18,75 metri, con una larghezza compresa tra 2,30 e 2,55 metri. Altezza massima di 4 metri, capienza minima di 110 passeggeri. Autonomia minima: 145 chilometri. Link bando.

Regione Lazio: bando da 49 milioni per 129 bus elettrici

Anche la Regione Lazio entra nel vivo della transizione con una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro che prevede la fornitura di autobus full-electric destinati al trasporto pubblico locale. Il valore dell’appalto è di 49 milioni, comprensivo del servizio di assistenza in garanzia. L’accordo prevede la fornitura di 129 veicoli di Classe I full electric, muniti di pedana disabili.

«Grazie ad un importante stanziamento la giunta regionale conferma l’impegno per il Tpl con l’acquisto di nuovi bus elettrici che renderanno sempre più efficiente e sostenibile la flotta a disposizione per le tratte regionali», commento dell’assessore ai Trasporti e Mobilità della Regione Lazio, Fabrizio Ghera. Link bando.

Cosenza: 2 autobus elettrici e infrastrutture di ricarica

Il futuro è elettrico anche a Cosenza dove la consorziata IAS (Impresa Autolinee Scura) ha previsto la fornitura di 2 autobus elettrici urbani, con opzione per altri 2, oltre a 2 infrastrutture di ricarica (anch’esse opzionali). Il valore stimato al netto dell’IVA è di 1.240mila euro. Link bando.

Piccoli comuni crescono elettrici: scuolabus a batteria e infrastrutture nei territori rurali

Anche i piccoli comuni si muovono verso la decarbonizzazione. Il Gal Valli Marecchia e Conca, in provincia di Ravenna, ha lanciato un bando per l’acquisto di scuolabus elettrici, ma anche stazioni di ricarica e sviluppo di app.

Il bando ha un valore vicino a 350mila euro, ma rappresenta un tassello importante per l’inclusione e la sostenibilità anche nei centri minori. Link bando.

Mobilità sostenibile anche in acqua: traghetto elettrico a Ravenna

La transizione green non riguarda solo le strade. A Ravenna è stato pubblicato un bando per la progettazione e fornitura di un traghetto Ro-Ro passeggeri alimentato elettricamente destinato al porto canale Candiano. Il valore dell’appalto è di 5 milioni, scade a fine agosto. Il servizio ha un orario invernale ed estivo con fino a circa 100 / 120 corse giorno per circa 300 / 320 giorni/anno. Un uso intenso. La lunghezza totale prevista è di 40 metri per 8,5 dove si devono imbarcare minimo 200 passeggeri. Si devono imbarcare anche veicoli. Link bando.

Le città del Nord verso l’elettrificazione totale

La fotografia che emerge è chiara: la mobilità elettrica pubblica è in piena espansione. Con i bandi di Bologna, Bari, Lazio e Cosenza si prevedono nuovi autobus elettrici e investimenti per oltre 221 milioni. Ma sono solo quelli delle ultime settimane.

A questi si sommano le iniziative locali e quelle legate alla mobilità marittima, come il traghetto elettrico di Ravenna, segno che la transizione energetica coinvolge ormai ogni livello del trasporto pubblico italiano. Ricordiamo, infatti, i due traghetti elettrici che fanno servizio pubblico nel lago di Iseo (leggi).

Le città più elettrificate al nord, come Milano dove ci sono stati bandi per oltre 100 autobus (leggi) e insieme a Genova e Torino ospitano più della metà dei bus elettrici immatricolati nel nostro Paese tra il 2022 e il 2023.

Secondo lo studio di Motus-e (ne abbiamo scritto qui) nel 2050 la flotta di autobus italiana sarà composta per l’88% da veicoli elettrici e per il 9% da mezzi a idrogeno.

