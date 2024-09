Auto elettriche, i prezzi dell’usato in netto calo (-15,9%)

Auto elettriche, i prezzi dell’usato sono in netto calo: rispetto a un anno fa siamo in media a -15,9%. Nessuna ripresa, neppure con la fine precoce degli incentivi, sul mercato dei nuovi modelli.

Prezzi elettriche usate: in calo anche ibride, benzina e diesel, ma più contenuto

Secondo l’Indice AGPI di AutoScout24, l’elettrico registra la peggiore performance tra i vati tipi di motorizzazioni. Ottima notizia per chi compra, un po’ meno per chi vende. Ecco la situazione. Elettriche – Ad agosto 2024 il prezzo medio di un’usata era di 26.485€, in calo del -15,9% sullo stesso periodo 2023 e del -12,6% rispetto a inizio anno. Contrazione dei prezzi anche rispetto al mese precedente (-3,6%). Ibride – Il prezzo medio è di 32.830€, in calo del -6,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e del -1% rispetto a inizio anno. Anche rispetto al mese precedente, i prezzi registrano una contrazione (-1%). Benzina –Ad agosto il costo medio è di 22.090€, in calo del -3,9% sullo stesso periodo del 2023 e del -3,7% rispetto a inizio anno. In confronto al mese scorso, i prezzi sono cresciuti (+0,4%). Diesel – Il prezzo medio ad agosto è di 18.470€, in calo del -10,5% sullo stesso periodo dello scorso anno e del -6,2% rispetto a inizio anno. In confronto al mese scorso, prezzi cresciuti (+0,3%).

“È un’opportunità per chi intende comprare…”

Ovviamente si tratta di valori medi (piuttosto alti), con andamenti diversi a seconda delle diverse marche e dei diversi modelli. Nell’elettrico, per esempio, riscontriamo per Tesla una migliore tenuta nel valore residuo di rivendita.

In generale, comunque, comprendendo tutte le motorizzazioni ad agosto 2024 i prezzi medi sono tornati a salire leggermente dopo quattro mesi di calo. I prezzi si sono assestati intorno ai 21.420€, segnando +0,3% rispetto al mese precedente. Ma restando in territorio negativo con -3,2% da inizio anno e -5,2% contro agosto dello scorso anno.

Se poi si considera il mese di novembre 2023, dove i prezzi medi hanno raggiunto il valore massimo dal 2019 (€23.090), il calo è del 7,3%. La morale che trae AutoScout24 da tutti questi numeri? “Il calo dei prezzi, soprattutto per le auto diesel ed elettriche, segna così un’opportunità per coloro che progettano di comprare un’auto usata nei prossimi mesi“.

– Leggi anche: qual è il prezzo giusto per una Skoda Enyaq con 80 mila km e batteria all’87%? La domanda di un lettore, la risposta di Vaielettrico

– Iscriviti alla Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico