Auto elettriche: la guida a ZTL e parcheggi in 12 città

Città che vai regole (diverse) che trovi su auto elettriche e accessibilità alla ZTL e gratuità dei parcheggi. C’è chi come Torino offre ZTL libera alle BEV anche per i non residenti ma il parcheggio si paga tutto, non così a Bologna dove il risparmio annuale, viste le tariffe, può essere notevole. Abbiamo ricostruito una mappa dedicata ai servizi offerti dalle città metropolitane italiane.

A Roma gratis sosta e ZTL

Nella Capitale il Comune ha innestato la marcia indietro rispetto all’intenzione di bloccare diesel Euro 4 ed Euro 3 a benzina, ma i veicoli Euro 0, 1 e 2 (benzina e diesel) e 3 (diesel) dal lunedì al sabato non possono accedere, circolare o sostare all’interno della fascia verde. Anche se esistono delle deroghe.

Vediamo, invece, le agevolazioni per i veicoli elettrici e ibridi che possono “liberamente e gratuitamente sostare all’interno delle aree tariffate previa registrazione“. Non è necessario esporre alcun contrassegno identificativo. Attenzione i veicoli “con sistema di alimentazione Dual-Fuel e Mixed-Fuel non sono considerati ibridi“.

Non si paga la sosta ed è gratuita anche la ZTL: “I veicoli elettrici possono liberamente e gratuitamente circolare all’interno di tutte le ZTL di Roma, senza che venga rilasciato un contrassegno cartaceo“. Cliccate sui link per maggiori informazioni sulla sosta e sull’accesso alla ZTL.

La sosta non si paga neanche a Milano, gratis l’accesso all’Area C

I proprietari dei veicoli elettrici e ibridi, specificano con emissione di CO2 ≤ 50 g/km, a Milano possono richiedere il permesso per sostare gratuitamente. Più nel dettaglio: negli spazi gialli riservati ai residenti e in quelli blu destinati alla sosta a pagamento.

Con la BEV non si paga per l’ingresso in Area C. Per chi ha scelto la batteria si tratta di un bel risparmio. Da pochi mesi, invece, pagano le auto ibride. Info su sosta e ZTL/AREA C.

A Napoli in attesa di delibera

Nel capoluogo campano le agevolazioni si sono fermate Il 31 dicembre 2023. Ora si paga. Come si legge nel sito e come ci spiegano dall’ufficio stampa di ANM – l’azienda del trasporto pubblico locale – c’è da aspettare una delibera per confermare o meno il libero e gratuito accesso alla ZTL e la sosta gratuita sulle strisce blu delle auto elettriche. Le ibride pagavano mentre per le BEV era sufficiente un contributo da 10 euro.

Tra le iniziative a favore di una mobilità meno inquinante ricordiamo: “Il transito dei veicoli elettrici in regime di car sharing in tutte le corsie preferenziali del Comune di Napoli”. Qui il link con la comunicazione sulla delibera.

A Palermo è necessaria l’iscrizione nella lista bianca

I palermitani con auto elettrica devono iscriversi nella lista bianca comunale per ottenere il pass gratuito che oltre il transito libero nella ZTL Centrale permette il diritto di sosta gratuita nelle strade interne alla stessa.

Per tutte le informazioni necessarie ad ottenere il permesso cliccare sul link.

Bologna promossa per la comunicazione

Non si paga nel territorio comunale di Bologna. Chi guida veicoli elettrici è autorizzata a sostare gratuitamente sulle strisce blu (comprese le aree “a rotazione”). Per quanto riguarda la circolazione è possibile: “Nella zona a traffico limitato del centro storico, nella zona T, nelle zone speciali (controllate 0-24): Università, San Francesco-Pratello, Moline-Capo di Lucca (accesso consentito alla sola zona non APU)”. Il cuore della città a emissioni zero.

Per ottenere il contrassegno e per tutte le informazioni specifiche il Comune ha realizzato una pagina web dedicata. Una comunicazione chiara, questo il link.

A Firenze il pass vale 5 anni

Gratis accesso e sosta in ZTL per i fiorentini e soprattutto il pass vale 5 anni così da evitare il rinnovo annuale. Vediamo cosa offre l’amministrazione comunale che ha di recente approvato il nuovo bando con generosi incentivi per chi acquista un’auto elettrica (leggi qui).

“I veicoli esclusivamente elettrici a 3 e 4 ruote possono ottenere un’autorizzazione al transito e alla sosta in ZTL tramite inserimento in Lista Bianca. L’autorizzazione, da richiedere sul portale, non onerosa, avrà validità di 5 anni, rinnovabili su richiesta dell’interessato. La sosta è consentita anche negli spazi dei residenti, con esposizione dell’autorizzazione ben visibile sul cruscotto del veicolo”. Bene anche la scelta, comune a Bologna, di dedicare una pagina speciale alla mobilità elettrica.

A Venezia si multano le barche elettriche, si agevolano le auto a batteria

In Laguna abbiamo documentato la vita difficile di chi naviga con le barche elettriche (leggi qui), ma in terraferma vi è una politica favorevole all’elettrico. A iniziare dall’accesso alla Ztl (al link le informazioni).

Come si legge nel sito di Actv dal 2010 le auto elettriche sono esenti dal pagamento dei parcheggi sulle strisce blu.

Parcheggi gratuiti e accesso libero in ZTL a Cagliari

Nel sito del Comune spiegano in modo molto chiaro i diritti degli automobilisti elettrici: ”Possono ottenere il pass valido oltre che per il transito nelle ZTL anche per la sosta gratuita nei parcheggi a pagamento di superficie gestiti dai concessionari Parkar e Apcoa esclusa l’area portuale, di competenza del demanio marittimo”. Tutto chiaro, ma più info al link.

A Genova contrassegno valido un anno

Ai genovesi viene rilasciato un contrassegno gratuito e con validità annuale per l’accesso e la sosta in tutte le ZTL del territorio cittadino. L’abbonamento annuale vale in tutte le zone “Blu Area” (esclusi gli stalli in zona P). Si deve richiedere di persona a Genova Parcheggi. Le info al link.

A Torino si paga la sosta ma ZTL libera anche per i non residenti

I torinesi pagano la sosta anche con l’auto elettrica, ma rispetto alle altre città metropolitane permettono la circolazione in ZTL anche ai veicoli elettrici dei non residenti. Il pass ha validità di due anni, si pagano 16 euro di bollo.

E’ prevista la possibilità di richiedere l’ esenzione a posteriori per transiti occasionali, al massimo per 12 volte l’anno. Per tutte le informazioni cliccare sul link.

A Reggio Calabria un pass da 25 euro

Nel capoluogo calabrese le auto elettriche possono sostare gratuitamente. Basta fare la richiesta e pagare 25 euro per i diritti di segreteria. Al link come fare per ottenere il pass.

Gratuità a Catania, pagano gli ibridi

A Catania accesso libero alla ZTL e gratuità della sosta. Nel 2023 concessa solo alle auto full electric: “Dal primo gennaio 2023 la sosta gratuita sarà consentita ai soli veicoli e mezzi totalmente elettrici, e quindi a emissioni zero, con riferimento ai soli residenti nel Comune di Catania. I veicoli e mezzi ibridi sono tenuti al pagamento della tariffa di sosta”. Per tutti le informazioni, cliccare sul link.

Gratis anche a Messina

Per circolare liberamente nella ZTL i messinesi devono chiedere un’autorizzazione al Comune: “Entro tre giorni lavorativi riceverete una notifica a mezzo mail ed sms che vi informerà che il vostro Pass ZTL è pronto, e potrete ritirarlo presso il nostro Front Office in Via La Farina n. 336”. Per saperne di più clicca qui.

A Bari non ci sono agevolazioni

A Bari abbiamo sentito la sala operativa della polizia municipale: “La nostra ZTL è limitata al centro storico, è molto piccolo, basta parcheggiare all’esterno e si gira facilmente a piedi. Si può poi entrare nei varchi in determinati orari”. Accesso consentito a tutti a prescindere dal sistema di propulsione.

Abbiamo poi letto un comunicato stampa del Comune: “L’accesso dei veicoli a propulsione elettrica o ibrida sarà consentito ma condizionato al possesso dell’autorizzazione d’accesso alla ZTL e alle seguenti condizioni: per accedere all’interno della ZTL potranno utilizzare i varchi V1, V2; V3, V4 e V5; potranno percorrere esclusivamente le c.d. “strade azzurre”; non potranno sostare all’interno della ZTL“. Sembra di capire che si entra, oltre negli orari consentiti, solo se si ha già un’autorizzazione.

