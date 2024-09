Il governo Meloni contro auto elettrica e transizione verde

Il governo Meloni si schiera contro il passaggio all’auto elettrica e contesta la scelta dell’Europa di accelerare verso la transizione verde dell’energia. La presidente del Consiglio ha parlato di “scelta autodistruttiva”, mentre il ministro delle Imprese Adolfo Urso ha attaccato il Green Deal di Bruxelles definendolo “un sostanziale fallimento”

Una posizione di retroguardia. Il governo di destra italiano ha scelto di schierarsi contro gli obiettivi dell’Unione europea per la decarbonizzazione dell’Economia. “Transizione ecologica non può voler dire perdere migliaia di posti di lavoro e smantellare imprese”, ha preso posizione la premier Giorgio Meloni.

Lo ha fatto davanti all’assemblea di Confindustria. Non a caso, visto che l’associazione degli imprenditori Italia vorrebbe che Bruxelles rivedesse i suoi obiettivi per il 2035 a partire dallo stop alle immatricolazioni di auto con il motore termico. Come se dieci anni non fossero sufficienti per ripensare tutta la filiera.

“In un deserto non c’è niente di verde”.

Per Meloni si tratta di “un approccio auto-distruttivo: è stata scelta una conversione forzata a una tecnologia di cui non controlliamo le materie prime, non controlliamo le catene di valore, il prezzo è proibitivo e abbiamo una capacità produttiva insufficiente. Non è intelligentissima come strategia. In un deserto non c’è niente di verde“. A parte le oasi, verrebbe da dire.

Ma non sono solo dichiarazioni, per quanto già significative. Il ministro delle Imprese Adolfo Urso anticiperà le proposte di politica industriale per il settore che presenterà a Bruxelles al consiglio competitività del 26.

Il punto principale è l’anticipo ai primi mesi del 2025 dell’attivazione della clausola di revisione prevista dal “Regolamento in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli leggeri” per la fine del 2026. Il primo passo per contestare lo stop al 2035 dei motori termici.

Il governo chiede di rinviare gli obiettivi sul passaggio all’auto elettrica e sull’energia verde

Urso non ha esitato a parlare di “sostanziale fallimento del Green deal”. Mentre a suo dire, il sistema automobilistico sarebbe “vicino al collasso“. Per giustificare la sua affermazione così drastica, il ministro ha ricordato le recenti decisioni di Volkswagen che potrebbe chiudere stabilimenti in Germania per la prima volta nella sua storia e Bmw che ha tagliato le stime per il 2024.

Il ministro Urso ha invece evitato di ricordare come l’Italia sia fanalino di coda in Europa per immatricolazioni di auto elettriche. Ma, in ogni caso, l’intero settore automotive non se la passa bene: la produzione di nuove autovetture è calato del 35% nei primi sette mesi dell’anno e del 54,7% a luglio, lontano dall’obiettivo di un milione di veicoli sbandierato dal governo.

Del resto, il nostro governo si è contraddistinto per alcuni provvedimenti che potrebbero rallentare la crescita delle rinnovabili. Come il decreto Aree idonee che assegna pieni poteri alle Regioni per decidere dove collocare i nuovi impianti eolici e fotovoltaici. O come il decreto Agricoltura, che blocca l’espansione delle rinnovabili nella aree a uso agricolo.

Nel nuovo decreto spazio all’idrogeno verde

Ma non basta: l’ultima novità riguarda un nuovo decreto Ambiente che modifica le priorità della transizione energetica.

I progetti prioritari sull’energia non saranno più soltanto eolico, solare e idroelettrico, ma si aggiunge anche idrogeno verde. E sullo sfondo ci sarà spazio anche per il nucleare, visto che nel decreto verranno individuate come prioritarie tutte le tecnologie a zero emissioni.

Passi per la prima ipotesi, dove la tecnologia dell’idrogeno potrebbe rappresentare una opportunità per decarbonizzare i settori difficili da abbattere (trasporti pesanti, aerei, navi e alcune industrie) come vettore di energia rinnovabile. Ma sul ritorno del nucleare ci sono moltissime ombre e luci molto scarse. A cominciare dai tempi di realizzazione.

Ma su questo punto la risposta è arrivata dal presidente di Confindustria Giuseppe Orsini: “Siamo convinti che il ritorno al nucleare sia strategico: se cominciassimo oggi, ci vorrebbero almeno 12 anni per poterlo utilizzare”. Se tutto andrà bene.

