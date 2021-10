Auto elettrica: quant’è dura far Piazza Pulita dei pregiudizi

Piazza Pulita 3/ la vendetta dell’auto elettrica? Sì, ma anche no. Il professor Nicola Armaroli, il numero uno di Enel X Francesco Venturini e l’europarlamentare ambientalista Eleonora Evi si sono fieramente battuti nell’arena allestita da Corrado Formigli su LA7. Ma alla fine, l’ha spuntata l’eterna legge dalla TV: “di notte tutte le vacche sono nere” (per dirla con Hegel).

Armaroli: le emissioni. Venturini: le infrastrutture

Vogliono imporci l’auto elettrica? si chiede Piazza Pulita

Era ormai notte fonda,infatti, quando il conduttore ha aperto il dibattito dall’inequivocabile titolo: “Vogliono imporci l’auto elettrica?“. Ma il buio si è addirittura infittito subito dopo.

Quando, riproposte ampie sequenze del famoso viaggio di 52 ore sulla tratta Roma-Reggio Calabria e brandelli di interviste a chi l’ha contestato (compresa una fugace citazione del nostro contro-viaggio), sono entrate in scena la controparti: Federico Rampini (Repubblica), Fabio Dragoni (La Verità) e Davide Tabarelli (Nomisma Energia).

Formigli: un colpo al cerchio e uno alla botte

Un colpo al cerchio e uno alla botte sui soliti refrain, e si sono fatte in breve le ore piccole. Senza che le fake news di una parte potessero mai essere del tutto smascherate dall’altra.

Vero o no che le auto elettriche sono a zero emissioni? Vero o no che l’auto elettrica è più efficiente?

Vero o no che in Italia mancano le colonnine? Vero o no che le rinnovabili non ci basteranno? E il nucleare? E le centrali a carbone in Cina?

E il cobalto per le batterie? Pregiudizi e sacrosante verità si mescolano e si confondono. E ognuno resta della sua opinione. Tanto nello studio di LA7, quanto nelle case di chi ha resistito davanti allo schermo fino all’1,30. Forse no, non ne valeva la pena.

