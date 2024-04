Auto elettriche in traghetto? Odissea o no problem?

Carlo ci segnala un articolo condiviso sui social che semina panico sul trasporto delle auto elettriche in traghetto, definendolo un’Odissea. E il pensiero corre subito alle vacanze in Sardegna. Sono a rischio per chi ha un veicolo a batteria? Vaielettrico risponde. I quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it.

E’ veramente un’odissea viaggiare in traghetto con l’auto elettrica?

“Su Facebook una sorte di meme con rimando a un articolo lancia l‘allarme del trasporto delle auto elettriche a bordo dei traghetti. Sicuramente un’esagerazione, ma può spaventare chi sceglie come meta per la vacanza in auto elettrica la Sardegna oppure la Sicilia.

Quanto c’è di vero? Già il titolo del testo è abbastanza orientato: Una goduriosa odissea: quasi nessuno sa che le ferree regole di sicurezza impongono un numero minimo di trabiccoli a pile per ogni tratta„. Carlo

Risposta (Gian Basilio Nieddu). Il tema l’ abbiamo trattato l’anno scorso sentendo alcune compagnie di navigazione europee (leggi qui). Abbiamo svelato che non c’è nessun divieto all’imbarco nelle compagnie italiane (leggi qui), ma abbiamo dato conto di un piccolissimo operatore norvegese – imbarca solo 10 auto – che non le ospita a bordo (leggi qui).

Ma chi scrive, solo due settimane fa ha prenotato un biglietto Olbia-Livorno per una Zoe (si vede in foto). Il modello è presente nel database della Moby e nessuna domanda è stata posta. Zero problemi all’imbarco, ancora nessuna domanda ovvero è stata trattata come un’auto come le altre.

E a pochi metri della Zoe nel garage del traghetto era parcheggiata una Tesla. Tutto bene nella traversata e nel viaggio fino a Bologna. Insomma zero problemi.

