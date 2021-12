Auto elettrica: “Il software farà miracoli, anche in curva”

L’auto elettrica ha un asso nella manica: il software. La renderà più sicura, più efficiente e a misura del conducente. Lo dice Pure Power Control (P2C), azienda che scrive gli algoritmi dei sistemi elettronici di controllo per Ferrari, Maserati, Magneti Marelli e molti altri costruttori.

Un computer con le ruote: quindi…

Se è vero quel che si usa dire, e cioè che l’auto elettrica “è un computer su ruote“, non si capisce perchè si parli tanto di hardware e così poco di software. L’esempio dei computer ci dimostra invece che proprio sul software si gioca la sfida fra i big del settore. Generando tra l’altro nuove professionalità e posti di lavoro anche in Europa e in America dove pur non si produce un solo Pc.

Questa semplice constatazione, per inciso, dovrebbe far riflettere chi (leggi) in questi giorni strepita sul rischio che l’abbandono del motore a scoppio faccia strage di occupazione nell’automotive, solo perchè il powertrain elettrico ha un terzo dei componenti rispetto a quello termico.

Nuovi scenari per l’auto del futuro

Ma non è di questo che vogliamo parlare, bensì delle nuove prospettive che la digitalizzazione sta aprendo alle quattro ruote del futuro.

Le tendenze prevalenti sembrano essere due.

-La prima è una personalizzazione sempre più spinta di ogni singola vettura, grazie anche all’introduzione diffusa dell’intelligenza artificiale.

-La seconda è l’ ottimizzazione delle caratteristiche specifiche della trazione elettrica in funzione della sicurezza e della guidabilità. Entrambe per merito del software scritto per i “computer su ruote”.

Auto elettrica e software: la versione di Balluchi (P2C)

Questa è l’opinione di Andrea Balluchi CEO della toscana Pure Power Control (P2C). Balluchi è l’ingegnere elettronico (ex docente universitario a Pisa dove insegnava controlli automatici e robotica industriale) che nel 2008, assieme all’ingegner Emanuele Mazzi, fondò P2C, una delle prime aziende italiane nate per sviluppoare e integrare sistemi di controllo elettronico per powertrain elettrici.

Nel track record di Pure Power Control ci sono collaborazioni con aziende del calibro di Dana Corporation, Intecs, Ferrari GT, Ferrari Gestione Sportiva, Magneti Marelli, Cannon, CNH Industrial, Artimo Robotics, Eldor, Maserati. Quasi inevitabile perciò lo sbarco nel cuore della Motor Valley, a Modena, dove dal 2018 si è trasferita gran parte dell’attività di Ricerca e Sviluppo. L’automotive copre quasi la metà del fatturato, ma P2C spazia anche dalle macchine operatrici alla nautica fino all’automazione industriale.

A Dubai con il software del trattore a idrogeno

Ai primi di gennaio P2C sarà all’Expo di Dubai con una delegazione di aziende emiliano-romagnole del Cluster Mech. Presenterà un sistema di gestione di powertrain ad idrogeno fuel cell per macchine agricole, integrato con elementi di guida autonoma. In sostanza, il “cuore” di una nuova generazione di trattori robotizzati ad idrogeno.

«L’auto termica _ spiega Balluchi _ è un prodotto “chiuso”: l’elettronica è un tutt’uno con la meccanica e non può che supportarne l’efficienza e le prestazioni. Nell’auto elettrica tutto cambia: l’intergazione elettronica degli elementi base, batteria-inverter-motore, consente una gamma quasi infinita di combinazioni. Una flessibilità quasi assoluta nell’utilizzo degli elementi dati, che sono l’energia disponibile e la potenza di picco del motore».

L’auto elettrica che apprende pregi e difetti del pilota

Partendo dal medesimo hardware, quindi, l’auto digitale può perseguire obiettivi diversi. «Oggi i costruttori ci chiedono di ottimizzare l’uso dell’energia, perchè il focus generale è sull’autonomia. Già sappiamo, però, che quando la rete di ricarica sarà più efficiente e capillare e il rifornimento più veloce, potranno essere privilegiate altre caratteristiche. Anche i veicoli già in strada potranno essere via via aggiornati alle nuove esigenze. Nelle ibride, invece, l’imperativo è oggi rientrare nei limiti delle emissioni».

Sempre in tema di flessibilità, assisteremo probabilmente a un moltiplicarsi delle modalità di marcia, andando ben oltre il classico Eco-Comfot Sport e i due o tre livelli di frenata rigenerativa. Avremo addirittura l’autoapprendimento delle abitudini di guida del proprietario. «Grazie all’intelligenza artificiale _ continua Balluchi _ il veicolo imparerà a riconoscere il pilota fornendogli le modalità di guida più adeguate alle sue preferenze. Ma potrà addirittura intervenire per correggere i suoi comportamenti nocivi o pericolosi».

La tenuta in curva? Tutto un gioco di motori

Proprio la sicurezza è il secondo pilastro della strategia elettrica futura. «La possibilità di avere un powertrain con più motori elettrici consente l’integrazione fra controllo del telaio e controllo della trazione» spiega Balluchi.

Nelle auto tradizionali la gestione elettronica delle dinamiche laterali in curva può contare solo sull’intervento dei freni. Una soluzione poco efficiente e grossolana.

Un’auto elettrica con due o più motori, invece, permette di stabilizzare l’assetto in curva modulando con precisione assoluta la spinta dei propulsori sui due assi. O addirittura sulle singole ruote, quando i motori diventano tre (due sull’asse posteriore, come sempre più spesso avviene nelle vetture elettriche ad alte prestazioni, e uno su quello anteriore).

«Prima dell’avvento dell’elettrico _ spiega Balluchi _ avevamo due mondi distinti: la dinamica laterale veniva gestita attraverso i freni e quella lungitudinale attraverso il motore. Oggi i due motori elettrici sull’assale posteriore esercitano le due funzioni: avanzamento e contributo alla corretta percorrenza in curva. Il tutto con molta più precisione e molte più opzioni a disposizione». Quindi, in prospettiva, potremo presto avere auto elettriche con una tenuta di strada decisamente superiore a quella delle migliori auto termiche.

Due sfide: cybersicurezza e iper affidabilità

iSempre in tema di sicurezza Balluchi sottolinea altri due aspetti. Indubbiamente, dice, la gestione elettronica di un powertrain elettrico presenta potenziali rischi: «Quando nessun azionamento è più meccanico e tutto è pilotato dall’elettronica, un guasto o un impulso non coerente può avere conseguenze gravissime. Perciò il software richiede validazioni molto più accurate e un costante monitoraggio del corretto funzionamento».

Il secondo problema riguarda la cybersicurezza, cioè la protezione del sistema da intromissioni dall’esterno. «Questo è un tema molto delicato _ spiega Balluchi _ che ogni casa automobilistica affronta al proprio interno con team specializzati. L’inviolabilità è una priorità assoluta».

Al pilota informazioni più precise in tempo reale

Chiediamo a Balluchi se prevede che, in un futuro prossimo, i quadri di bordo mettano a disposizione informazioni più attendibili su autonomia, prestazioni, consumi, salute del veicolo. «Non abbiamo mai lavorato sui quadri di bordo _ risponde _ ma penso che il linea teorica sarebbe fattibile. Noi disponiamo di tutte le informazioni necessarie, compresa l’efficienza del veicolo e lo stile di guida. L’autonomia, però, ha a che fare con la predizione del futuro e questo complica di molto gli algoritmi. Come per l’intelligenza artificiale, anche in questo caso sarebbe necessario dotare i veicoli di grandi capacità computazionali».

Stesso problema _ la capacità computazionale _ dei sistemi più avanzati di guida autonoma. Secondo Balluchi «sarà interessante studiare le integrazioni fra gestione dell’elettrinica di bordo sistemi di lettura ed interpretazione dell’ambiente esterno». Potenzialmente, aggiunge, la trazione elettrica, per precisione, accuratezza e velocità di risposta si presta molto meglio di quella termica alla guida autonoma. «Ma i problemi ancora irrisolti riguardano la percezione dell’ambiente. Un conto è far circolare in sicurezza veicoli senza conducente in contesti semplificati, come un campo, un magazzino, un circuito stradale chiuso, un complesso portuale; un altro è farli convivere con ambienti complessi e imprevedibili come il traffico urbano o autostradale. Perciò prevedo che la soluzione non sia a breve».

—-Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube—