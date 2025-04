“Auto elettrica, i cinesi non li fermi con i dazi: BYD venga a produrre in Italia”

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Il presidente di Federmeccanica, Federico Visentin non ha dubbi. “Le auto cinesi non le fermi con i dazi“. E siccome per aggirare le barriere doganali apriranno fabbriche in Europa, propone uno scambio di conoscenze e tecnologie. “BYD venga ad aprire il suo terzo stabilimento europeo in Italia“

Se non li puoi combattere, puoi sempre stringere un’alleanza. Federico Visentin, presidente di Federmeccanica e proprietario della Mevis di Rosà, azienda della componentistica per il settore automobilistico, non ha dubbi. «Sull’avanzata che avranno i cinesi nelle auto elettriche non c’è discussione». La strada da percorrere – sostiene in un’intervista che ha appena rilasciato al Corriere Veneto – è quella di indurre i cinesi a produrre in Europa.

“Le auto cinesi sono molto competitive sui costi”

I dazi introdotti dall’Unione Europea non sembrano aver avuto l’effetto sperato. E anche su quelli introdotti dal presidente Donald Trump non è molto fiducioso. «Non sono certo i dazi a fermarli in Europa», afferma Visentin. «Dobbiamo prendere atto che sulle auto elettriche non solo riescono a essere molto competitivi sui costi, ma assai attrattivi su altri fronti: la tecnologia delle loro vetture non è niente male».

Le tariffe d’importazione sono aggirabili, sostiene l’imprenditore veneto: perdono efficacia quando produttori come Byd decidono di impiantare fabbriche direttamente nell’Unione Europea. La questione, pertanto, diventa come gestire l’inevitabile espansione.

Auto cinesi, entro la fine dell’anno 12 marchi sbarcheranno in Italia e in Europa. BYD ha aperto un salone in piazza Duomo a Milano

Visentin propone un approccio strategico. «Dobbiamo accompagnare questo cambiamento, condizionando l’espansione». L’obiettivo non è impedire l’avanzata cinese, ma governarla. «Conquistino il 10 o il 15% del nostro mercato, a fronte di uno scambio», suggerisce Visentin. Facendo eco alle parole di Luca De Meo, amministratore delegato del gruppo Renault.

Del resto, l’avanzata delle case cinesi è un fatto che si basa sui numeri e sulla campagna marketing. Entro la fine dell’anno, almeno 12 marchi di Pechino inizieranno a commercializzare le loro vetture in Europa. E lo faranno in grande stile: BYD ha aperto il suo autosalone in piazza Duomo a Milano. E sempre nel capoluogo lombardo, Leapmotor ha invaso le stazioni della metropolitana con la sua campagna pubblicitaria.

E quale sarebbe lo scambio proposto da Visentin nell’intervista? Un trasferimento di know-how, soprattutto “nell’innovazione di processo”. «Si faccia in modo che ci sia un trasferimento di conoscenze», afferma. L’obiettivo è evitare che i cinesi si prendano il 50 o il 100% del mercato. Contribuiscano attivamente allo sviluppo del sistema industriale europeo.

“Auto elettrica, BYD acquisti la nostra componentistica”

BYD, uno dei principali produttori cinesi, potrebbe essere uno dei candidati naturali. Il più importante marchio cinese sta già avviando la produzione in Ungheria, con l’obiettivo di produrre 300.000 auto entro quest’anno. Visentin auspica che il terzo stabilimento BYD lo possa impiantare in Italia. Ma sottolinea che per attrarre investitori stranieri è necessario ridurre i costi dell’energia nel nostro Paese.

Nel febbraio scorso, BYD ha incontrato i rappresentanti della filiera italiana della componentistica. «Se fanno le auto da noi in Europa è fondamentale che acquistino i nostri componenti», ha affermato Visentin. L’incontro a Torino ha visto la partecipazione di dieci team BYD, che hanno espresso l’intenzione di assumere 50 designer a Milano. Questo significa che le fabbriche italiane non saranno solo centri di assemblaggio, ma centri di progettazione e ricerca, connessi con la realtà industriale.

Visentin ribadisce che i dazi non sono la soluzione per fermare l’avanzata cinese. «Possono essere al massimo uno strumento negoziale in via temporanea, proprio per accompagnare e condizionare questa espansione», conclude. L’avanzata cinese nel mercato delle auto elettriche è una realtà con cui l’Europa deve fare i conti. La sfida è trasformare questa minaccia in un’opportunità, promuovendo uno scambio di conoscenze e innovazione che possa rafforzare il sistema industriale europeo.

