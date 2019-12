Aurora, una Zoe, due smartphone e uno smartwatch

Aurora Fantin, social-media manager dell’Università di Trieste, ha accettato di unirsi ai tanti amici raccontano qui la loro vita in elettrico. Il suo non è un rapporto tecnico sui 20 mila km percorsi con la Renault Zoe. Ma piuttosto una riflessione su che cosa significa, per una donna molto impegnata, lasciare le auto tradizionali per questa nuova strada.

di Aurora Fantin

Mi chiamo Aurora, ho due smartphone, uno smartwatch e un’auto elettrica. Insomma, la mia vita è appesa alla durata della batteria. È una battuta, ovvio, ma riassume bene la mia giornata tipo.

Aurora, una vita legata alle batterie

Il mio lavoro, sono la social media manager dell’Università di Trieste, mi obbliga ad avere sempre il telefono carico. E per recarmi in ufficio devo sempre avere la batteria dell’auto carica, visto che non si trova esattamente dietro l’angolo, ma a quasi 40 km da casa, autostrada compresa. L’auto elettrica ha fatto il suo ingresso trionfante in casa la scorsa primavera grazie all’ostinazione del mio compagno e di mio figlio, grandi fautori della mobilità elettrica.

Io ero un po’ più tiepida. Non perché non fossi attratta da questo cambiamento (non solo di modalità di trasporto, ma vorrei dire di vita). Ma banalmente perché la mia robusta e solida Passat station wagon mi rassicurava sulla possibilità di recarmi in qualsiasi luogo in qualsiasi condizione. Potevo fare il pieno di gasolio in ogni momento. E potevo guidarla a occhi chiusi, tanto eravamo affiatate con i nostri 400 km settimanali.

La mia ansia iniziale: dover partire all’improvviso…

Che cosa mi spaventava dell’auto elettrica? Una cosa sola: la perdita dell’autonomia, la perdita della capacità di rispondere all’imprevisto. Sono una madre-lavoratrice-pendolare a 40 km dal figlio dodicenne. E sono una figlia a molti chilometri di distanza da una madre che vive sola. Ogni giorno so che potrebbe arrivare una telefonata da scuola o dal Veneto, dove vive mia madre, e richiedere il mio pronto intervento. Spegnere il pc in ufficio e scappare in fretta dal figlio o dal genitore. Con la vecchia station wagon a gasolio, abituata a macinare centinaia di km, questo era possibile, con l’auto elettrica no. Per fortuna questi imprevisti sono rari e il problema è soprattutto psicologico. Nella mia routine settimanale infatti la Zoe, ormai la chiamiamo come una di famiglia, è perfetta e non potrei più fare senza.

La ricarico a casa, come il telefonino. E ora all’Università…

La mattina presto stacco la presa elettrica dall’auto e vado a Trieste a lavorare. E finito il lavoro me ne torno a casa, con qualche deviazione per eventuali commissioni o impegni. A casa, rimetto la Zoe in carica, proprio come fosse un telefonino, in totale comodità visto che la stazione di ricarica ce la siamo portata in casa. Da pochi giorni la mia Università ha inaugurato una stazione di ricarica e quindi potrò ricaricare l’auto anche al lavoro. Resta il problema dei viaggi lunghi che, in attesa dell’attivazione delle colonnine di ricarica lungo i diversi itinerari e di ricariche veloci, continuiamo a fare con la vecchia auto. Anche se, ogni tanto, ci avventuriamo in qualche viaggio più lungo e andiamo a caccia di colonnine. Felici di non inquinare, scaricando gasolio nell’aria che tutti noi respiriamo e molto fieri della nostra piccola Zoe. In pochi mesi io e Zoe abbiamo fatto 20 mila km e siamo diventate inseparabili.

