Aumenti alla colonnina: che cosa aspettarci?

Aumenti alla colonnina: Giuseppe pensava di acquistare un’auto elettrica, ma ora non sa che cosa aspettarsi come aumenti nel costo dell’energia. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Aumenti alla colonnina: ora conviene ricaricare lì piuttosto che a casa…

“I recenti aumenti nei prezzi dell’energia hanno comportato un fortissimo aumento del prezzo del kWh da casa. Un nuovo contratto fa superare il costo della materia prima anche sopra 0,5 euro al kWh, escluso Iva, con un costo finito che non oso immaginare a quanto potrebbe arrivare. I costi invece medi alla colonnina di ricarica pubblica si trovano ancora a 0,45 circa. Sembrerebbe quindi che non ci siano stati grossi aumenti. Siamo arrivati al paradosso che la ricarica pubblica è diventata più economica di quella da casa. Quale è lo scenario secondo voi? Ci dovremmo aspettare forti incrementi del costo della ricarica pubblica? L’altro paradosso è che al momento sembra che non ci sia più tutta questa convenienza nel costo-carburante dell’auto elettrica rispetto a un gpl, il cui prezzo non è molto aumentato negli ultimi mesi. Nel mio caso con questi prezzi ci penserò bene prima di acquistare l’auto che avevo in programma di acquistare“. Giuseppe Costa

Aumenti alla colonnina: tutti aspettano le mosse di Enel X Way…

Risposta. Lo scenario è talmente complesso da rendere impossibile fare previsioni. L’unico dato certo è che i prezzi dell’energia sono arrivati a nuovi massimi e sembra scontato chi i principali operatori dovranno ritoccare all’insù i listini. Ma di quanto? Di solito i maggiori player aspettano che muova per prima l’Enel, che possiede la rete di ricarica più importante. E che deve salvaguardare il suo conto economico (tanto più da quando il business della ricarica è confluito in una società a sé, Enel X Way). Ma al contempo deve anche tener conto dell’esigenza di non soffocare nella culla un mondo nel quale ha investito tanto come la mobilità elettrica. Ma c’è un’ulteriore complessità: nella rete di colonnine ad alta potenza, le più utilizzate nei lunghi viaggi, Enel X Way non è sola. Ha un partner al 50% che si chiama Volkswagen, che a sua volta ha esigenze un più complicate del solo vendere energia alle auto elettriche. Vuole venderne tante, di EV, soprattutto Suv, e proporre prezzi proibitivi per ogni kWh non è certo un buon viatico.

…ma la partita è molto più grande delle sole auto

Naturalmente a monte di tutto questo c’è un enorme punto interrogativo su quel che farà il governo, attuale e futuro, per calmierare i prezzi dell’energia. E su quel che farà la UE, che a detta di Ursula von Der Leyen, prepara “un intervento di emergenza e una riforma strutturale del mercato dell’energia“. Questo alla luce del fatto che “l’impennata dei prezzi dell’elettricità mostra chiaramente i limiti dell’attuale funzionamento del mercato, concepito in un contesto molto diverso”. Per farla breve: ci aspettiamo entro settembre l’arrivo di nuovi listini e nuovi abbonamenti, dopo quelli comunicati alla spicciolata a inizio anno. Fare previsioni sulle cifre è impossibile. Anche perché incombe una partita molto più grande, che è il prezzo dell’energia per famiglie e imprese, tra mercato libero e “maggior tutela”. Di certo non saranno un autunno e un inverno facili.

