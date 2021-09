Audi Q4, VW, Sion, Skoda del Papa…Settimana in 4 flash

Audi Q4 promossa in sicurezza nei crash-test – Aggiornamenti on air per tutta la gamma VW ID. – 100 Sion per Utrecht e la Skoda del Papa…Settimana in 4 flash.

Audi Q4 e Nio ES 8: altre elettriche ok in sicurezza

Elettriche poco sicure? Pericolo di incendio in caso di incidente? I crash-test ufficiali di Euro NCAP continuano a dimostrare il contrario. I modelli testati uno dopo l’altro raccolgono il punteggio massimo in sicurezza, 5 stelle, dopo le consuete prove d’urto. Da ultimo ad essere promosse sono state la Audi Q4 e la cinese Nio ES 8. Per l’auto tedesca (qui la scheda completa) i voti sono stati molto alti per la la protezione passeggeri (82/100 per gli adulti e 93/100 per i bambini). Bene anche la dotazione di Safety Assist (80/100). Non brillantissimo, invece, il punteggio assegnato per l’impatto con utenti deboli della strada, come ciclisti e pedoni: 66/100. Quanto alla Nio, i quattro voti sono rispettivamente 82/100, 84/100, 72/100 e 92/100. Comunque punteggi molto buoni.

Audi Q4 e… / VW lancia gli aggiornamenti da remoto per tutto la gamma ID.

Sempre meno ferro, sempre più dati: anche la Volkswagen prosegue la sua trasformazione in un fornitore di mobilità, orientato al software E rende gli aggiornamenti via etere gratuiti per ID.3, ID.4 e ID.4 GTX, disponibili da subito. Il primo intervento consentirà tra l’altro un migliore riconoscimento delle immagini da parte della telecamera anteriore e un funzionamento più intuitivo dell’infotainment. Tutti i modelli della gamma ID. inizieranno presto a ricevere regolari aggiornamenti software tramite il trasferimento-dati mobile. Finora, gli aggiornamenti erano stati resi disponibili in fase sperimentale solo per i clienti registrati all’ID. First Movers Club. L’ID. Il Software 2.3 offre nuove funzioni e ottimizza quelle esistenti. Mettere in rete l’intera flotta ID. permetterà di acquisire un enorme patrimonio di dati su comportamenti ed esigenze dei clienti. A oggi VW rivendica di essere l’unico costruttore di volumi a fornire questa tecnologia.

Solare e ricarica bidirezionale: 100 Sion per il car-sharing di Utrecht

Solare e ricarica bidirezionale, l’Olanda fa un passo avanti. We Drive Solar ha firmato un accordo con Sono Motors per un progetto Vehicle-to-grid (V2G) da realizzare a Utrecht. Il partner tedesco fornirà 100 Sion e supporterà la città nel target di diventare il primo ecosistema metropolitano a combinare ricarica bidirezionale e car sharing. Sion, citycar tutta ricoperta di pannelli solari, consente un uso V2G attraverso la batteria da 54 kWh, una tecnologia ‘solare’ proprietaria e il sistema di ricarica bidirezionale. È il primo progetto di questa scala al mondo, con 500 stazioni di ricarica bidirezionali disponibili al pubblico. La Sion sarà in grado di restituire l’energia in eccesso alla rete. La potenza di “scarica” di 11 kW, abbinata alla batteria, aiuterà a ridurre le instabilità della rete e la probabilità di black-out. La potenza di picco di 1,1 megawatt fornita dal 100 Sion equivale a quella creata da un impianto fotovoltaico delle dimensioni di due campi da calcio.

La Skoda Enyaq per la missione del Papa

Ci sono immagini che ti colpiscono più di mille parole. Questa ritrae Papa Francesco a fianco di una delle due Skoda Enyaq iV usate per la visita in Slovacchia. Si vede il Papa benedire la foto che lo acclama, l’auto elettrica e un simbolo che non può lasciare indifferente anche chi cristiano non è: una croce con la scritta Missio. Interessante notare quel che Francesco ha potuto fare spostandosi con un’auto come questa. Per esempio, grazie a un sito web sviluppato appositamente, per esempio, era possibile inviare i propri saluti al Papa, che li poteva visualizzare sullo schermo di bordo. E rispondere. I finestrini posteriori oscurati, di serie, sono stati sostituiti da vetri trasparenti, per permettere ai fedeli di vedere il Pontefice. Per rendere più semplice salire e scendere, è stata inoltre aggiunta un’ulteriore maniglia alla dotazione di serie. Non è il primo approccio di Francesco con l’elettrico: a maggio Henrik Fisker gli aveva mostrato i rendering di una versione papale del Suv che sta per lanciare, l’Ocean.