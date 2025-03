Audi A5 plug-in: autonomia a 100

Audi A5 plug-in: l’autonomia in elettrico supera i 100 km, con una batteria da 25,9 kWh, la stessa capacità di una piccola elettrica pura come la Dacia Spring.

Audi A5 plug-in: prestazioni top piccoli consumi, prezzi da 64.300

Il made in Germany punta molto sull’ibrido plug-in, sapendo che c’è una larga fetta di pubblico che ancora non se la sente di fare il salto all’elettrico più puro. Con modelli sempre più efficienti e batterie sempre più capaci. La nuova Audi A5 si inserisce in questo filone: la batteria (20,7 kWh effettivi) ha una capacità superiore del 45% rispetto alla generazione precedente. E una maggiore resa (+50%). La ricarica è solo in corrente alternata, con potenze sino a 11 kW: 100% d’energia in due ore e mezzo. Il problema per auto di questo genere è sempre il prezzo, 66.700 euro e 64.300 euro a seconda delle versioni.

Ma stiamo parlando di modelli di fascia alta con notevoli prestazioni, trazione integrale, due step di potenza (299 e 367 CV) e accelerazione 0-100 km/h in 5,1 secondi. L’autonomia, per la precisione, è di 102 o 104 km a seconda delle versioni. Una percorrenza così estesa in elettrica consente, a batteria carica, di contenere i consumi omologati: 2,1-2,6 litri di benzina/100 km nella versione più parca.

Motore elettrico 143 Cv, velocità massima in EV 140 km/h

Il motore termico è un 4 cilindri 2.0 TFSI (turbo a iniezione diretta della benzina), mentre il propulsore elettrico sincrono a magneti permanenti sviluppa fino a 143 CV. La velocità massima è autolimitata a 250 km/h (140 km/h in modalità puramente elettrica). “La frenata elettroidraulica vede il motore elettrico, chiamato ad agire quale alternatore, occuparsi delle decelerazioni lievi: le più frequenti nella marcia quotidiana“, spiega l’Audi. “Le frenate di media intensità sono gestite congiuntamente dall’unità a zero emissioni e dai freni tradizionali, oppure esclusivamente dall’impianto idraulico.

Nelle fasi di decelerazione il motore a elettroni recupera energia sino a un massimo di 88 kW di potenza elettrica“. Geoffrey Bouquot, capo dello Sviluppo Tecnico Audi, spiega: “Il sensibile incremento dell’autonomia rispetto ai powertrain ibridi ricaricabili di precedente generazione consente di coprire la maggior parte dei viaggi quotidiani in elettrico. La nostra tecnologia plug-in combina il meglio dei mondi termico e full electric“.

Fiat 500e del 2021 – Fiat 500e del 2021 con 74 mila km e batteria 91,7% vendesi. La propone Giuseppe, da Ascoli. Prezzo: 13.300 euro

Volkswagen e-Up del 2021 – Volkswagen e-Up del settembre 2021 vendesi – km: 30.000 – Stato Batteria: 96% – Località: Padova – Prezzo: 14.500 euro.

KIA EV6 GT Line del 2022 –KIA EV6 GT Line dell’aprile 2022 vendesi. – km: 25000 – Stato Batteria: n.d. – Località: TRENTINO – Prezzo: 32.000 euro.

Le vostre auto usate in vendita raccontate sul nostro canale YouTube da Edoardo. Ma potete essere voi a illustrarle mandando un breve video a info@vaielettrico.it