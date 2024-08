Arriva la Protezione Civile per la colonnina inaccessibile. Il problema è il solito: ricarica imprigionata da manifestazione estiva. Ma questa volta…Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

“Dovevo ricaricare a Pescina, ma l’area della ricarica era chiusa per un concerto di Giuliano Palma”

“V orrei segnalare una situazione – per una volta – piuttosto positiva, nonostante la situazione fosse apparsa inizialmente senza speranze. Qualche giorno fa, come di consueto, ho pianificato il tragitto dall’Abruzzo a Roma. L’app mi ha proposto la (solita) fermata a Pescina, a 2km dall’uscita dell’autostrada. Dove facciamo mangiare il bimbo e ci prendiamo una pizza mentre facciamo la ricarica rapida alla macchina, in anche meno di 20 minuti. Questa volta siamo arrivati alle 22 circa e l’area con la ricarica era all’interno della zona chiusa per un… concerto di Giuliano Palma! La Polizia Locale ci ha fermati, ma si è anche subito attivata per cercare un’alternativa, cosa che purtroppo non ha trovato visto che nei paraggi c’erano solo altre ricariche lente “ .

Arriva la Protezione Civile a salvarci: ci scorta nell’area vietata

“ A quel punto, hanno fatto intervenire la Protezione Civile che ci ha letteralmente scortati a passo d’uomo lungo la strada chiusa che portava al concerto. Garantendoci la ricarica, a pochi metri dal palco! Abbiamo caricato meno di mezz’ora, una quantità più che sufficiente per il rientro, e la Protezione Civile ci ha serenamente scortati indietro e fatti uscire. Sono conscio di tanti casi in cui le colonnine sono in posti improbabili, rotte, occupate da macchine senza carica e quant’altro. E devo dire che la solerzia con cui tutte quelle persone si sono mosse per permettermi di ricaricare è stata encomiabile. Con l’occasione li ringrazio ancora anche per la piacevole compagnia durante tutto il tempo di ricarica. P.S. E no, Giuliano Palma non lo abbiamo visto, perché ci siamo sentiti già soddisfatti per com’è andata! “. Fabio Addari

Risposta si ripara un torto che avrebbe subito Fabio per l’impossibilità di ricaricare. Bene. Ma in un Paese normale non dovrebbe scomodarsi la Protezione Civile per poter usufruire di una servizio come questo. . È la prima volta che registriamo un intervento del genere, in cuiche avrebbe subito Fabio per l’impossibilità di ricaricare. Bene. Ma in un Paese normaleper poter usufruire di una servizio come questo.