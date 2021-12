Anche l’Italia ha deciso: addio alle termiche dal 2035

Addio alle auto termiche dal 2035: anche l’italia si adegua alla linea dura dell’Europa e, ignorando le resistenze dei costruttori e di acuni partiti, decide d’autorità il passaggio alla mobilità alternativa. Quale, però, non è detto esplicitamente.

Per furgoni e veicoli commerciali proroga al 2040

«Il phase out delle automobili nuove con motore a combustione interna dovrà avvenire entro il 2035, mentre per i furgoni e i veicoli da trasporto commerciale leggeri entro il 2040» si legge in un comunicato dal Ministero della Transizione ecologica. La decisione è maturata nella riunione del Comitato interministeriale per la Transizione ecologica (Cite). A sancire la data di morte del motore a scoppio in Italia sono stati i tre ministri della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, e dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti.

I mal di pancia del ministro Giancarlo Giorgetti

Si ricorderà che quest’ultimo aveva rifiutato di sottoscrivere un impegno analogo nell’ambito della Cop 29 di Glasgow e nel pomeriggio di oggi, all’assemblea della CNA, aveva lanciato l’allarme lavoro sostenendo che il passaggio all’auto elettrica avrebbe prodotto il dimezzamento dei posti di lavoro nell’automotive.

Le scappatoie: biocarburanti, idrogeno e deroghe

Ma lo stesso comunicato apre ad alcune delle richieste degli scettici. Dice infatti che «in tale percorso occorre mettere in campo tutte le soluzioni funzionali alla decarbonizzazione dei trasporti in una logica di ‘neutralità tecnologica’, valorizzando, pertanto, non solo i veicoli elettrici, ma anche le potenzialità dell’idrogeno, nonché riconoscendo – per la transizione – il ruolo imprescindibile dei biocarburanti, in cui l’Italia sta costruendo una filiera domestica all’avanguardia».

Un altro spiraglio è lasciato ai cosiddetti “costruttori di nicchia” (Hypercar e auto supersportive) ai quali sarà riservato un trattamento di riguardo. Si legge infatti che «misure specifiche potranno essere eventualmente valutate con la Commissione europea all’interno delle regole comunitarie».

Ma è iniziata la fine dei carburanti fossili

La data è chiara, insomma, ma il fumo tutt’intorno è ancora ampio. Una cosa è certa: nell’automotive, e non solo, l’era del petrolio è finita. L’abbandono del motore a scoppio è più rapido del previsto e per ora per merito dell’avanzata dell’auto elettrica.

Nell’ultimo trimestre di quest’anno nel mondo ne sono state vendute 1,7 milioni, 935 mila delle quali solo in Asia. Appena una decina di anni fa, nel primo trimestre del 2010, il totale mondo fu di 395, fa ironicamente notare Bloomberg in un’analisi diffusa giovedì. La quota di mercato era allora lo 0,002%, ora è del 10,8%.

Solo 4 anni fa le auto elettriche erano l’1% del venduto. E’ l’Europa a tirare la volata con il 17,4% delle auto nuove vendute; l’Asia è seconda con il 12%; le Americhe terze con meno del 4%.

Petrolio, 1 milione di barili al giorno già risparmiati grazie al boom delle elettriche

Con questi numeri sulle nuove immatricolazioni a discapito delle altre motorizzazioni (vedi il grafico qui sotto), il parco circolante elettrico comincia ad essere significativo e ad incidere pesantemente sui consumi di carburanti fossili. Bloomberg sitma infatti che l’industria petrolifera abbia già perso qualcosa come più di un milione di barili di greggio al giorno per l’effetto combinato di tutti i veicoli alla spina, compresi due ruote e bus.

Con l’auto a batterie 21 milioni di barili al giorno in meno nel 2050

E già si sa che attorno al 2050, quando l’intero circolante mondiale potrebbe aver abbandonato il motore termico, la domanda di petrolio perderà 21 milioni di barili al giorno sui 100 milioni di barili attuali. Cento barili giornalieri sono il massimo storico: nel 2020 la domanda era crollata per la pandemia, ma la ripresa industriale che ne è seguita ha velocemente riportato ai livelli pre Covid. I prezzi (80 dollari al barile contro 60 del 2019) dimostrano però che il mercato è in tensione, e questo potrebbe accelerare la transizione.

