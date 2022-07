Ammiraglie elettriche: pronta la BMW i7

Ammiraglie elettriche: escono dalla fabbrica di Dingolfing, in Baviera, le prime BMW i7. Il nuovo modello disponibile anche a benzina o ibrida plug-in.

Ammiraglie elettriche: un salotto da 600 km di range

La BMW, a differenza di Audi e Mercedes, insiste nella strategia di produrre auto elettriche con la stessa base tecnica e lo stesso look delle versioni termiche. E proprio nei giorni in cui annuncia l’addio al primo modello elettrico, la i3, pubblica un lungo post con le immagini delle prime i7 prodotte. Le versioni disponibili saranno due.

Il modello “base” (si fa per dire…) si chiama BMW i7 xDrive60 e ha una potenza di 400 kW, con una batteria da 101,7 kWh . La coppia del sistema è di 745 Nm, consentendo uno sprint da zero a 100 km/h in 4,7″. Consumo WLTP compreso tra 18,4 e 19,6 kWh/100 km (secondo l’equipaggiamento), con autonomia tra 590 e 625 km.

Il modello di punta, la i7 M70 xDrive, seguirà nel 2023. Avrà la stessa batteria da 101,7 kWh, potenza di 485 kW, coppia massima di oltre 1.000 Nm e potrà accelerare fino a 100 km/h in 4,0 secondi. Consumo tra 21,2 a 26,4 kWh/100 km.

Il prossimo anno arriva anche la Serie 5 elettrica

La potenza di ricarica è la stessa per le due versioni: in corrente alternata AC si arriva a un massimo di 11 kW, in continua è possibile salire fino a 195 kW. Più che sui picchi, la BMW punta su standard medi elevati, sfruttando al meglio la potenza disponibile del sistema a 400 volt. Milan Nedeljković, consigliere BMW con delega alla produzione spiega:“La Serie 7 è la prima berlina di lusso al mondo a offrire ai clienti la possibilità di scegliere tra tre tipi di guida. Che siano completamente elettriche, a combustione o, presto, ibride plug-in“. Tempo un anno, e anche la Serie 5 avrà una versione solo elettrica, sempre secondo lo stesso schema. La nuova Serie 7, versione elettrica compresa, si basa su vari moduli tecnologici della BMW iX. Non solo per le singole caratteristiche come architettura di rete di bordo, interfaccia utente e sistemi di assistenza alla guida. Ma anche per processi di produzione e convalida in assemblaggio.