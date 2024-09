Altre colonnine imprigionate per le feste: questa colta la segnalazione arriva dalla provincia di Treviso, da un lettore decisamente infuriato. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Altre colonnine imprigionate, qui in provincia di Treviso

“Vengo spesso a Sant’Alberto, comune di Zero Branco (Treviso) per motivi privati e sono un possessore di autovettura 100% elettrica. Spesso mi capita di avere necessità di ricaricare l’autovettura e di trovare la colonnina sita nel piazzale della chiesa, ostruito da transenne per feste patronali o eventi festivi. Mi chiedevo deve sta la serietà del Comune nel non permettere ad un cittadino di usufruire di un servizio indispensabile. Mi chiedo inoltre: per quale motivo non organizzano altri eventi transennando qualche distributore di benzina? È una vergogna. Ho prontamente inviato una email di protesta al Sindaco del Comune di Zero Branco. Vediamo cosa mi risponde. Cordiali saluti“. Salvatore Manera

In Piemonte e Veneto il ripetersi di questi casi

Risposta. Non abbiamo più parole: usciamo da un’estate caratterizzata da ripetute segnalazioni di colonnine imprigionate, inaccessibili per eventi di tutti i tipi. Se dovessimo abbozzare una statistica, diremmo che Piemonte e Veneto sono di gran lunga le regioni in cui questo tipo di situazioni si verifica con più frequenza. Resta la domanda di sempre: con che criterio sono state scelte location in cui si sa benissimo che si terranno eventi che rendono l’area inaccessibile? La società di gestione, in questo caso ENI-Be Charge, perde incassi e anche il Comune non ci fa una gran figura. Senza contare che, come detto più volte, sulle varie app queste colonnine risultano libere. Magari c’è chi fa una deviazione per venire proprio lì a ricaricare e e non la prende sicuramente bene…