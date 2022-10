Allacciamenti fotovoltaico, l’Enel: domande triplicate

Allacciamenti fotovoltaico: con la crisi energetica è boom di richieste di allacciamento da imprese e privati. I nuovi dati forniti dal n.1 di Enel, Starace.

Allacciamenti fotovoltaico: boom di richieste da privati e imprese

Nei primi 6 mesi di quest’anno le domande di allacciamento a impianti fotovoltaici da imprese e privati sono triplicate rispetto allo stesso semestre 2021. E il trend del secondo semestre è in accelerazione, “forse saranno ancora triplicati“. I dati sono stati forniti dall’amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, al Green Talk di Rcs Academy. Precisando: “I 450 megawatt mediamente installati sono 1.200 e vuol dire che potrebbero arrivare a 2.500 nell’anno senza quasi rendercene conto, perché lo hanno fatto gli italiani. Il ministro Cingolani ha detto che ne servono 8mila per l’autosufficienza, ma se il prossimo anno raddoppiassimo saremmo già arrivati a 5 mila di quegli 8 mila. Senza coinvolgere le grandi imprese. Dobbiamo dare all’Italia la possibilità di allaacciare alla rete tutti questi impianti e lavorare ai pannelli che oggi importiamo dalla Cina“.

L’estate prossima via alla produzione dei pannelli Enel -3Sun a Catania

A tal proposito Starace ha indicato che la gigafactory di Enel a Catania, 3Sun, “comincerà a produrre dall’estate 2023 e sarà a regime in altri sei mesi. Produrrà 3mila megawatt dall’anno di pannelli solari, aumentando di 15 volte l’attuale produzione“. Per diventare la più grande fabbrica d’Europa per la produzione di moduli fotovoltaici bifacciali ad elevate prestazioni. Dei 600 milioni investiti in Sicilia, quasi 118 verranno dal Fondo europeo per l’innovazione. La produzione di 3Sun includerà celle fotovoltaiche a eterogiunzione bifacciale (B-HJT) che catturano più luce solare, rispondendo sulla superficie anteriore e posteriore. I pannelli potranno incorporare anche una struttura chiamata Tandem, con due celle sovrapposte, catturando più luce rispetto alle strutture a cella singola.

— Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico —