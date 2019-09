In famiglia piace e conviene l’auto elettrica: due storie dalla Sardegna

La famiglia di Vito, Pamela, Gaia ha venduto le due macchine termiche per una Nissan Leaf più uno scooter elettrico. Quella di Giampiero, Gianfranca e Flavio nell’ultimo anno ha comprato prima la Zoe e poi la Tesla Model 3. E tutti vivono felici e contenti ad emissioni zero.

Il passaggio dalla pompa di benzina alla presa per la famiglia di Vito è datato febbraio 2017 quando prendono la Nissan. Ma il progetto ecologico in famiglia è un valore fondante.“Il nostro progetto è partito con la dotazione dei pannelli fotovoltaici per la casa – spiega Vito La Magna conosciuto come Vi La Ma – e abbiamo deciso di seguire questa linea green sia per la convenienza sia per l’ambiente”.

Vito “folgorato” dal test drive

Alla mobilità arrivano grazie a un test drive. “Nel novembre 2016 mi hanno offerto una Nissan per 5 giorni. Esperienza folgorante. Pamela non era convinta, poi provandola se ne è innamorata anche lei”. Tre mesi dopo l’acquisto: “La Leaf di seconda mano dal concessionario di Nuoro. L’auto di Pietro di cui avete scritto (l’insegnante che ha risparmiato migliaia di euro in carburante e con il gruzzolo ha comprato una Nissan da 40 kW Ndr guarda) e che aveva 96 mila km ma era come nuova. Trattata molto bene”.

La famiglia si divide tra auto e scooter elettrico

L’ autonomia di 130 km mi andava bene, ci stavo dentro. Per andare al lavoro invece dell’auto termica ho adottato, anche d’inverno, lo scooter. Un Etropolis Miami. Così abbiamo soddisfatto tutte le nostre esigenze”.

Con l’elettrico si può viaggiare più facilmente

Sembra un paradosso ma aumenta la voglia di usare l’auto: “Guidare in modalità elettrica è piacevole e visto che costa pochissimo ti spinge a fare più chilometri – sottolinea Vito -. Così abbiamo iniziato a muoverci con più frequenza in Sardegna”. Letteralmente a zonzo con piacere. E nel “dicembre 2018 abbiamo acquistato una Renault Zoe, siamo vicini ai due anni di proprietà, con un’autonomia da 300 km reali ma si arriva anche ai 350”. Anche in questo caso è di seconda mano: “Una km zero con 8 mila chilometri usata soprattutto per i test drive che abbiamo pagato 20 mila euro”.

La famiglia gira l’isola da Nord a Sud con la Zoe

L’investimento fa bene alle escursioni familiari? “Ci godiamo la Sardegna. Carico fino a 22 kW e riesco quindi a ricaricare all’ 80% in un’ora. Utilizzo l’energia di casa, ma ad Olbia ci sono le colonnine comunali gratuite”. La famiglia La Magna ormai è testimonial della mobilità elettrica extra urbana. Ha partecipato anche all’interessante manifestazione Eneroad formando il Team Clorofilla – Watly. “Abbiamo fatto 344 chilometri con partenza da Palau ed arrivo a Cagliari”. L’isola da Nord a Sud. “Una sosta a Galtellì per la carica e poi percorsa l’Orientale Sarda, una delle strade più panoramiche dell’isola. Qui la Zoe ha rigenerato tantissimo visto le caratteristiche dell’arteria”. Una bella gita elettrica.

L’altra famiglia: 480 km con la Tesla Model 3

E a proposito della manifestazione ricordiamo il vincitore Giampiero Pittorra e famiglia. Con la Tesla Model 3 da Nuoro è salito su ad Olbia, poi Sassari per poi arrivare a Cagliari con 480 chilometri totali”. Tutta l’isola comodamente in elettrico. E anche Giampiero ha partecipato con la famiglia: la moglie Gianfranca e il figlio Flavio.

Un sogno coltivato nel tempo

Giampiero ci racconta la sua storia: “Sono un’imprenditore del fotovoltaico e coltivo questo sogno da dieci anni. Ora è realtà“. Il primo veicolo elettrico entra in casa nel 2010: “Una Estrima Birò, una macchinetta, poi abbiamo preso la Twizy e a novembre del 2018 mia moglie Gianfranca ha preso la Zoe“. Ad aprile infine “sono arrivato io – sottolinea Giampiero – con la Tesla Model 3“. Si tratta di un investimento importante’ “Si ma io uso molto l’auto per lavoro e preferisco pagare la rata mensile che buttare i soldi in carburante. Io ho il fotovoltaico quindi mi costa niente“.

Famiglia testimonial: se ci riusciamo noi…

La famiglia allargata di Vito , visto il piccolo Filippo acquisito come fan elettrico, oltre a ritenere piacevole e conveniente la scelta vuole diffondere il messaggio: “Siamo una famiglia normale, lavoriamo e in due anni abbiamo percorso 34 mila chilometri. Riusciamo a soddisfare tutte le nostre esigenze e abbiamo anche scoperto il piacere di esplorare l’isola in modo ecologico e a un costo veramente contenuto. Elemento essenziale per il nostro bilancio.Noi siamo la conferma che una famiglia normale può sostenere questa spesa e renderla profittevole”. Giampiero da imprenditore vede anche la leva dello sviluppo: “Siamo l’isola del sole. Siamo predisposti per una mobilità da fonti rinnovabili e sostenibile“.

LEGGI ANCHE: Auto elettriche: il listino facile