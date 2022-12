Al Lidl il cavo di ricarica low-cost: 129€

Al Lidl il cavo di ricarica low-cost da 22 kW: solo 129 euro. L’offerta è partita dai discount tedeschi della catena, sempre più attente alla mobilità elettrica.

Al Lidl il cavo di ricarica, a un prezzo super-competitivo

Tra I big della grande distribuzione, Lidl sembra decisamente il più attento all’elettrico. Ha iniziato con le stazioni di ricarica gratuite, che tante polemiche hanno suscitato qui in Italia. Poi è passata alle ricariche a pagamento, da poco inaugurate in Francia con tariffe scontate: 0,40/kWh per colonnine da 180 kW, meno della metà della concorrenza. E, sempre in Germania, ha cominciato noleggiare delle macchinette elettriche che si guidano con la patente dei 16 anni, le FINN. E ora i cavi di ricarica da 22 kW (trifase, 32A, 5 metri di lunghezza), a un prezzo decisamente competitivo, 129 euro. Tanto per dare un’idea: qualche giorno fa ci ha scritto un lettore lamentando di avere pagato 305 euro il cavo di ricarico che gli era stato rubato da chi gli ha ripulito la Zoe nottetempo. Sempre da 22 kW. Certo, su Amazon si trovano dei cavi a molto meno, ma certamente non a 129 euro: in questi giorni viene presentata come super-offerta quella di un cavo Max Green a 211,71 euro. Ma con potenza fino a 7,2 kW.

Il discount cavalca la rivoluzione elettrica

Sono tutti segnali di una tendenza che il management del Lidl ha colto molto bene. Tutto quel che riguarda l’automobile, e la mobilità in generale, si allontanerà sempre di più dai suoi due punti di riferimento storici. Ovvero il concessionario, per quel che riguarda la vendita e l’assistenza, e la stazione di servizio, per quel che riguarda il rifornimento. L’auto elettrica si ricarica ovunque ci sia una presa di corrente ed è molto più semplice: i pochi pezzi di ricambio necessari si acquisteranno ovunque. Non solo: la tendenza delle nuove generazioni, grazie al digitale, sarà sempre di più quella di noleggiare i mezzi di cui hanno bisogno, senza acquistare. E quale riferimento ideale, se non il luogo che già frequenti regolarmente per fare la spesa? Ne vedremo delle belle e Lidl si sta posizionando in prima fila per godersi lo spettacolo.

–— RICARICA A CASA? Scopri il nostro Listino interattivo: 50 wallbox delle migliori marche disponibili subito, con prezzi, potenze e altre caratteristiche. Imposta le tue esigenze sul comparatore e...