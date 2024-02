Aiway U5 Prime del 2022

Anno : febbraio 2022

: febbraio 2022 Km : 74.000

: 74.000 Check batteria : n.d.

: n.d. Luogo: provincia di Trento

provincia di Trento Prezzo : 37.625 euro

: Contatti: aldopedrotti@me.co



Aiways U5 Prime vendesi: ha 74 mila km, batteria 63 kWh

Aldo, un lettore trentino, propone nella nostra vetrina dell’Usato Elettrico la sua AiWays U5 Prime acquistata nel febbraio del 2022. L’auto ha vernice Albergine ed interno avorio/crema, con cavo Modo 2 e Modo 3. La batteria di questa versione è di 63 kWh, con autonomia omologata WLTP di 400 km. Secondo il nostro Listino Interattivo, la U5 Prime ha una potenza massima di 150 kW (204 Cv), con velocità di punta di 170 km/h. Accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,8 secondi. Consumi omologati: 17 kWh/100 km. L’auto ha percorso 74.000 Km. Prezzo richiesto da Aldo: 37.625 euro (rispetto a un valore a nuovo di 47.000 euro).

