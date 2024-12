Basta l’1,06% della superficie agricola utilizzata (SAU) dell’Unione Europea per raggiungere una capacità fotovoltaica installata di 944 GW entro il 2030. Quasi il doppio dell’obiettivo di 590 GW fissato. Questi i numeri da far leggere a chi sta affossando l’agrivoltaico in Italia.

Le fake news sul consumo del suolo e la perdita di biodiversità

I numeri che abbiamo citato sono quelli elaborati dal Joint Research Centre della Commissione Europea che danno le giuste misure del fenomeno.

I dati sono stati presentati nei giorni scorsi durante un convegno promosso da Anie Confindustria dal titolo La giornata dell’agrivoltaico: l’impatto del DLGS Testo Unico FER e del DL Ambiente, che si è svolto il 28 novembre a Roma.

Abbiamo visto i numeri europei. Ora quelli italiani. Con un altro studio. Firmato da Althesys sul potenziale di sviluppo che vede un obiettivo di circa 22 GW di capacità installata entro il 2030, pari al 58% degli impianti a terra previsti dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).

In termini di terreno agricolo si traduce nella realizzazione di impianti su circa 40.000 ettari. Una superficie che rappresenta solo l’1% della superficie agricola totale.

Troppo? Bisogna considerare che non si tratta di cementificare, ma di installare moduli amovibili che non implicano una trasformazione definitiva del territorio.

Ma soprattutto l’agrivoltaico è possibile solo con un piano agronomico, ovvero in simbiosi con la produzione agricola sia nel modello avanzato – con l’impianto che deve rispettare una distanza da terra prestabilita – che nel cosiddetto tipo 2 ovvero con i pannelli a terra ma distanziati per permettere la coltivazione interfilare.

Una modalità bocciata dal Dl agricoltura ma come ha sottolineato l’anno scorso a Vaielettrico da Alessandra Scognamiglio – presidente di Aias (Associazione italiana agrivoltaico sostenibile) – permette in terreni residuali con produzioni a scarso valore aggiunto di aprire una nuova fonte di reddito ed evitare la già imponente fuga dalle campagne degli imprenditori agricoli (leggi qui).

L’agrivoltaico migliora la resa e la qualità della produzione agricola

Decisamente più interessante l’agrivoltaico avanzato e dinamico seppur non applicabile a coltivazioni estensive come il frumento (leggi la nostra intervista ai francesi di Sun’Agri che vantano un’esperienza di oltre 15 anni in Francia con impianti agrivoltaici installati su 22 siti già in produzione a cui si sommano 40 progetti in cantiere) ma ideale per frutteti e vigneti.

Ricordiamo che per via dei cambiamenti climatici i frutteti devono essere protetti – lo è già il 15% di quelli dell’Emilia Romagna e c’è bando da ben 70 milioni sul tema – dalla troppa acqua e dal troppo sole.

Il dato si traduce anche in tecnologia di miglioramento della qualità della produzione frutticola ovvero la resa qualitativa sarà più alta.

Tema affrontato anche durante il convegno di Anie. Uno studio di Althesys evidenzia un saldo positivo. «A fronte di una perdita di superficie coltivabile – e di correlati contributi PAC – stimabile in circa lo 0,08% della SAU nazionale, l’aumento contestuale delle rese agricole – a seguito della presenza dei pannelli sopraelevati che porterebbero risparmio idrico, ombreggiamento e microclima – compenserebbe il minor uso del suolo, contenendo la perdita di produzione a 44 milioni al 2030. A questi andrebbe aggiunto il reddito di oltre 320 milioni di euro derivante dall’affitto dei terreni».

Traduciamo: l’impianto agrivoltaico mangia un po’ di terreno, essendo comunque un’ opera edile con strutture non leggerissime, a svariati metri di altezza, e necessità di un solido ancoraggio. Tuttavia la compensazione arriva con frutti più belli: meno cotti se non ustionati dal sole e meno attaccati dall’acqua e quindi dalle malattie.

A cui si somma il risparmio idrico – non meno importante delle emissioni climalteranti – e dei trattamenti fitosanitari. In altri termini è una coltura più pulita e meno impattante.

L’agrivoltaico demonizzato nonostante la simbiosi con la produzione agricola

Nei giorni scorsi abbiamo scritto della bocciatura del più importante progetto di agrivoltaico italiano insieme a un altro da 80 ettari. Entrambi programmati in Sardegna (leggi qui).

Il fermo all’installazione è arrivato da una commissione ministeriale dedicata alla VIA – la valutazione di impatto ambientale – con il sostegno della Regione Sardegna.

Un aspetto inquietante sono le parole dell’assessora sarda che ha rivendicato la bocciatura con la difesa del suolo e della biodiversità. Peccato che gli studi scientifici parlino di simbiosi tra produzione agricola, ma anche zootecnica (gli animali possono brucare sotto i pannelli) ed energetica senza conseguenze sulla biodiversità.

Nonostante l’opposizione – diffusa in tante regioni italiane – l’agrivoltaico cresce.

Parlano i numeri del bando Pnrr: oltre 920 milioni richiesti, 643 progetti presentati per una potenza complessiva di oltre 1,7 GW. Senza dimenticare che nel 2023 quella agrivoltaica è stata comunque la tecnologia cresciuta in modo più sostenuto, contando progetti per quasi 16 GW.

Gli ostacoli burocratici che limitano lo sviluppo dell’agrivoltaico

Oltre le opportunità per il comparto, il convengo di Anie ha sottolineato gli ostacoli alla diffusione dell’agrivoltaico «a partire da una regolamentazione complessa che regola l’uso del suolo per la produzione di energia».

In alcune aree le normative locali possono limitare l’installazione di impianti fotovoltaici su terreni agricoli, se vengono considerati come cambi di destinazione d’uso, il che richiede procedure burocratiche lunghe e costose.

Gli operatori energetici chiedono anche «l’introduzione di una definizione normativa chiara di cosa si intenda per “impianto agrivoltaico”».

In particolare «non esiste una configurazione migliore di un’altra e in funzione delle tipologie di colture previste dal piano agronomico si individua la configurazione ottimale, in un necessario percorso di coprogettazione agronomica e fotovoltaica».

Se con l’agrivoltaico settore primario ed energetico possono operare in simbiosi, le rinnovabili offrono interessanti ricadute economiche. «Secondo le analisi condotte da Anie Confindustria e dal Politecnico di Milano, si stima che il settore del fotovoltaico e dell’eolico abbiano generato circa 10 miliardi nel 2023».

Nei prossimi anni «gli investimenti per lo sviluppo della filiera delle energie rinnovabili (FER) tra il 2024 e il 2030 potrebbero variare tra i 45 e i 90 miliardi, a seconda dello scenario di crescita delle FER, con un potenziale occupazionale che potrebbe arrivare fino a 100.000 addetti, una espansione che beneficerebbe, in particolare, del percorso espansivo dei segmenti fotovoltaico ed eolico onshore e offshore».

Un fatturato da rinnovabili pari a 9,8 miliardi per l’industria italiana

Nel 2023 l’industria italiana delle Energie Rinnovabili ha registrato un fatturato aggregato pari a 9,8 miliardi, di cui circa 3,3 miliardi di esportazioni.

«Lo sviluppo delle energie rinnovabili è un passaggio fondamentale verso l’indipendenza energetica, un traguardo essenziale per garantire al nostro Paese sicurezza, stabilità economica e sovranità nelle decisioni strategiche». Parole di Filippo Girardi, presidente di ANIE Confindustria.

«L’agrivoltaico non è solo un tema, ma una sfida peculiare che coinvolge profondamente il nostro Paese, le nostre imprese e i nostri territori» ha dichiarato Andrea Cristini, presidente di ANIE Rinnovabili.

