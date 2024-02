Agrivoltaico da evitare: “Ecco le prove”

Risposta. Calma e gesso: questo sito non è portatore di un pensiero unico, ospita tutti i punti di vista, anche i più critici nei confronti dei nostri articoli. Ciò detto: non conosciamo la situazione friulana e non siamo in grado di dire se ci sono stati gli abusi denunciati dal consigliere del Movimento 5 Stelle. Sappiamo però che, se realizzato secondo i giusti crismi, l’agrivoltaico può essere un’opportunità per produrre energia pulita coesistendo con alcuni tipi di coltivazioni. Ci devono essere regole e limiti, certo. Ma è anche vero che le nostre campagne si stanno spopolando e crescono a vista d’occhio le aree in cui l’agrivoltaico può essere un’importante fonte di reddito. E in più far sì che che chi gestisce i terreni faccia quel minimo di manutenzione (ai canali di scolo, per esempio) che serve anche per contenere i danni delle calamità naturali. E c’è pure qualche beneficio per le colture sottostanti, come il minore consumo di acqua per l’irrigazione, grazie al parziale ombreggiamento da moduli fotovoltaici.

Dal Garda a Monaco in Volkswagen ID.3, 400 km senza soste, più veloci di un diesel: guarda il VIDEO