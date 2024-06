Agrivoltaico: come partecipare al bando

C’è tempo fino al 2 settembre per presentare la domanda di finanziamento per l’installazione di un impianto agrivoltaico in un terreno agricolo. Bene, ma gli operatori temono che i tempi siano troppo stretti per la realizzazione della misura che mette a disposizione oltre un miliardo di euro.

Più di un miliardo che arriva dall’Europa

Il miliardo e quasi cento milioni sono risorse del Pnrr ovvero concesse dall’Europa con il Green Deal– più precisamente la misura Sviluppo agrivoltaico della Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile) – per sperimentare sistemi che mettono insieme produzione di energia e di colture agricole. In simbiosi.

Il decreto ministeriale Agrivoltaico punta a raggiungere questo obiettivo: Potenza complessiva pari a 1,04 GW con produzione indicativa di 1.300 GWh/anno.

Ma Lollobrigida ha cancellato agrivoltaico tipo 2: pannelli a terra e coltivazione interfilare

Cosa finanzia il bando? Letteralmente: “Moduli elevati da terra che non compromettano la continuità delle attività agricole al di sotto di essi“. Sembra una lodevole intenzione, ma si lascia fuori la coltivazione interfilare con i pannelli a terra. Una modalità che permette sempre la convivenza tra attività agricola ed energetica, valorizzando terreni marginali che spesso vengono lasciati incolti, e a costi minori rispetto all’agricoltaico evoluto e dinamico. L’opportunità è stata cancellata dal ministro Lollobrigida e dal governo Meloni.

Attenzione: senza attività agricola zero finanziamento. Per questo il bando finanzia “adeguati sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto dell’installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate“.

Significa che l’agrivoltaico permette di migliorare le colture, dare loro un valore aggiunto. Ma non va bene per tutte: “Per il nocciolo è indicato, non per le mandorle. Non va bene per le colture estensive come il frumento” . Parole di Raffella Bisconti, direttrice Italia di Sun’Agri (leggi qui).

Ma in altri casi protegge le piante dagli eventi climatici estremi, evita le conseguenze negative della troppa piovosità o del troppo sole, le piante sono così più sane e più resistenti alle malattie. Si risparmia anche acqua e chimica con meno trattamenti fitosanitari.

I beneficiari e i parametri da rispettare

I soggetti beneficiari della misura non sono solo i singoli imprenditori agricoli ma pure le loro aggregazioni o le associazioni temporanee di imprese che comprendano almeno un imprenditore agricolo. Insomma è possibile un sistema simile a una comunità energetica.

Un aspetto importante sono le prescrizioni delle altezze minime da terra. Ecco i parametri: 1,3 metri nel caso di svolgimento di attività zootecnica nell’ambito del sistema agrivoltaico o l’installazione di moduli fotovoltaici in posizione verticale fissa.

Si sale a 2,1 metri nel caso di attività colturale nell’ambito del sistema agrivoltaico per consentire l’utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione.

Deve essere poi dimostrata la “producibilità elettrica minima” ovvero quella specifica dell’impianto agrivoltaico avanzato (FVagri) non è inferiore al 60% della producibilità elettrica di un impianto fotovoltaico di riferimento (FVstandard).

Tra le spese ammissibili oltre a moduli fotovoltaici, inverter strutture per il montaggio dei moduli, sistemi elettromeccanici di orientamento moduli, componentistica elettrica si possono rendicontare anche “fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo“.

L’intensità dell’incentivo

L’incentivo si divide in un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento dei costi ammissibili e in una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete.

Per quanto riguarda le specifiche consigliamo di leggere la scheda qui sotto estratta dalle slide messe a disposizione durante il webinar del Gse. Attenzione perché nell’istanza di partecipazione alle procedure, il soggetto richiedente indica la riduzione percentuale che intende offrire rispetto alla tariffa di riferimento pertinente.

Si può partecipare con la procedura a registro dove l’offerta di riduzione percentuale non è obbligatoria, al contrario se si partecipa con il sistema delle aste l’offerta di riduzione è obbligatoria. Importante sapere, come si legge nella tabella, che la tariffa è determinata dai diversi livelli di insolazione nelle diverse aree territoriali italiane.

La partecipazione è abbastanza aperta sul lato della potenza per imprese agricole medie, qui sotto la tabella, ma per impianti con potenza > 1 MW si richiede il rispetto di questi requisiti. “Nel caso di sistemi agrivoltaici in cui l’impianto di produzione di energia elettrica ha potenza nominale superiore a 1 MW, è necessario che sia verificato il possesso di solidità finanziaria ed economica adeguata alle iniziative per le quali viene presentata la richiesta di accesso alle procedure di selezione“.

Importante questo dato che permette l’apporto di società non agricole: “In caso di associazioni temporanee di imprese, la dichiarazione dell’istituto bancario può riferirsi anche a uno solo dei soggetti che compongono l’ATI“.

I tempi sono stretti

La preparazione della domanda non è semplice, c’è da lottare anche con le interpretazioni delle norme a livello locale dove alcune amministrazioni hanno dichiarato preventivamente guerra all’agrivoltaico.

Come si vede nel cronoprogramma pubblicato in alto l’opera deve essere realizzata entro giugno 2026 e la graduatoria sarà pubblicata il 1 dicembre 2024. Ricordiamo, come abbiamo già scritto in altri articoli, che si tratta di opere edili e quindi di cantieri veri e propri.

C’è poi il dato agronomico, ovvero la risposta delle colture all’agrivoltaico (ne abbiamo scritto qui). Come emerso in un convegno in Romagna – più precisamente a Lugo – ci sono criticità. Il docente universitario Luca Corelli Grappadelli, ha sottolineato: “Sono ancora poche le realtà agrivoltaiche in giro per il mondo e questo perché c’è grande incertezza sulla reale possibilità di mantenere le performance agronomiche del frutteto, se questo viene a trovarsi in condizioni di scarsa luminosità”.

Insomma c’è da affinare la ricerca. Potrebbe essere poi utile una certificazione per ottimizzare gli impianti. Esiste l’Aias, presidente la ricercatrice Alessandra Scognamiglio, che sta svolgendo un prezioso lavoro di ricerca e individuando gli indicatori di valutazione (ha pubblicato insieme a Enea il volume Il potenziale agrivoltaico nazionale).

Per il bando c’è da sperare in risultati positivi che permettano di diffondere con maggiore capillarità questi interventi di simbiosi tra agricoltura e produzione di energia.

