Aetherna con Sagelio: la ricarica in hotel è “chiavi in mano”

La ricarica in hotel è servita: Aetherna e Sagelio la offrono “chiavi in mano” a tutte le strutture di accoglienza, all’interno di un pacchetto di domotica dedicato ai servizi alberghieri.

Aetherna, del gruppo Tiscali, è una consolidata realtà del settore hospitality. Sagelio (il nome deriva dall’inversione della frase Oil e Gas) è un giovane operatore della ricarica; una start up nata in Puglia dall’iniziativa di due giovani imprenditori. Le due società hanno stretto un accordo per sviluppare i servizi di ricarica per auto elettriche nella rete alberghiera italiana.

E’ atteso in Italia un boom turistico per la stagione 2023. Sempre più turisti ad alto reddito viaggeranno con veicoli elettrici e sceglieranno strutture dotate di ricarica. In base ai dati di Booking.com, tuttavia, solo il 2% degli hotel e delle strutture ricettive italiane è attrezzato con wallbox e colonnine. La partnership fra Aetherna e Sagelio nasce per colmare questo gap.

La ricarica in hotel nel pacchetto di “domotica”

La soluzione di ricarica in hotel proposta comprende la fornitura di un impianto di ricarica e dell’ecosistema ad essa collegato: gestione dei consumi, identificazione dell’utente, contabilizzazione, fatturazione. Aetherna è partner tecnologico del mondo hospitality, specializzato in consulenza e progettazione di soluzioni digitali. Sagelio, fondata nel 2017 Giancarlo Ostuni e Luca Dimola è una società benefit dedicata alle soluzioni di ricarica auto per il settore hospitality.

Aetherna, come partner tecnologico dell’hotel, ottimizza le tecnologie sinergiche necessarie. Il Wi-Fi (che rende le stazioni sempre connesse e raggiungibili per i pagamenti e l’assistenza) e la domotica (che permette agli ospiti di utilizzare la stessa tessera RFID con cui aprono la camera anche per ricaricare la propria auto durante il pernottamento).

Sagelio, una start up made in Puglia

Sagelio mette a disposizione il device di ricarica e il software di gestione rendendo il progetto tecnologico per gli alberghi ancora più sostenibile e redditizio.

Ostuni viene dal dal mondo no-profit, Dimola da esperienze tecnologiche e informatiche. Fondano Sagelio pensando a un modello di business che risponda alle esigenze del territorio. «Da qui l’idea di installare colonnine di ricarica per auto elettriche presso le strutture alberghiere e di promuovere la mobilità elettrica nel settore del turismo» racconta Gianluca Ostuni. Lo sviluppo di Sagelio ha beneficiato di un Bando della Regione Puglia per start up innovative.

