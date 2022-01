A35 Brebemi, nuovo look e prime prove di Arena del Futuro

A35 Brebemi cambia logo e immagine aziendale dopo la recente acquisizione da parte di Aleatica (partecipata al 100% dall’Australian IFM Global Infrastructure Fund). La nuova immagine aziendale segue le linee guida della global corporate image identity di Aleatica e intende raffigurare l’integrazione delle persone al pianeta.

I colori richiamano differenti elementi legati all’ambiente, come il sole (giallo), la natura (verde) e la terra (marrone e arancio). Sicurezza, tecnologie e ambiente, si legge in un comunicato, «sono le linee guida delle missione aziendale: costruire e gestire infrastrutture e servizi di mobilità efficienti e responsabili».

Commentando l’annuncio il presidente di A35 Brebemi Francesco Bettoni ricorda «l’innovativo progetto di elettrificazione verso un futuro che ci vede sempre più protagonisti nell’ambito della mobilità sicura e sostenibile».

Ricarica ad induzione, presto il risultato dei primi test

Il riferimento è al progetto “Arena del Futuro” ora in fase di avvio. Prevede la costruzione di un anello di asfalto di 1.050 metri alimentato con una potenza elettrica di 1MW. Sarà situato in un’area privata dell’autostrada A35 in prossimità dell’uscita Chiari Ovest. L’applicazione della tecnologia “Dynamic Wireless Power Transfer” riguarderà diverse gamme di veicoli elettrici, in ambiente statico e dinamico.”

Alla realizzazione di “Arena del futuro” collaborano 11 primarie realtà italiane: Otre ad Autostrada A35 Brebemi-Aleatica sono parte del progetto ABB; Electreon; FIAMM Energy Technology; -IVECO; IVECO Bus; Mapei; Pizzarotti; Prysmian; Stellantis; TIM; Politecnico di Milano; Università Roma Tre; Università di Parma. Il circuito è stato completato all’inizio di dicembre e i primi risultati della sperimentazione saranno disponibili nei prossimi mesi.

Se saranno positivi, l’asfalto che ricarica di “Arena del futuro” verrà applicato a tratti dell’autostrada vera e propia permettendo a varie tipologie di veicoli atrezzati ad hoc, di viaggiare incamerando più energia di quella che consumano, quindi di ricaricare le batterie in movimento. L’alimentazione dei veicoli avviene su corsie cablate, grazie ad un innovativo sistema di spire posizionate sotto l’asfalto.

E’ la prima volta al mondo che si tenta un’applicazione commerciale di ricarica ad induzione a un tratto autostradale.

A35 Brebemi-Aleatica è il collegamento autostradale direttissimo tra Brescia e Milano, la via più veloce e sicura tra le due città. Attiva dal 23 luglio 2014, ha un’estensione di 62,1 km a cui sono state aggiunte la stazione di esazione di Castegnato e le rampe di interconnessione con l’autostrada A4.

