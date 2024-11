A scuola in Ami, Twizy, Topolino: a Ostuni il parcheggio per quadricicli

A Ostuni gli studenti vanno a scuola in Ami, Twizy e Topolino. Nella cittadina pugliese – meno di 30mila abitanti – ben 80 ragazzi e ragaze noleggiano un quadriciclo elettrico. Un boom. Uno dei dirigenti scolastici ha così deciso di destinare loro un’area dedicata. Merito di Forplay, la società di noleggio proprietaria di un centinaio di veicoli elettrici.

Il fenomeno Forplay: meno turisti, ma tanti studenti di Ostuni in Ami, Twizy, Topolino

Paola Bicciato con il marito Giampiero sono dei pionieri delle emissioni zero, dieci anni di attività sul noleggio elettrico, e oggi contano su una flotta di 40 Twizy, 47 Ami, 15 Topolino, 10 scooter e 10 e-bike. Negli ultimi 5 anni, Forplay ha pure venduto circa 50 veicoli elettrici a residenti di Ostuni e dintorni.

«Mi sembra un buon risultato – racconta a Vaielettrico Paola – Se ci guardiamo un po’ intorno, in tanti sono nati, ma tanti sono anche scomparsi. Noi continuiamo a lavorare e ampliare la flotta».

Bene, ma il mercato del noleggio elettrico è cambiato come ci racconta l’imprenditrice di Ostuni. «Dopo la curiosità iniziale l’interesse è un po’ scemato. I turisti cercano la soluzione più comoda e veloce per visitare la Puglia, quindi preferiscono auto a benzina o diesel con maggiore autonomia».

Non sono tutti così i villeggianti? «Lavoriamo con il turista che vuole stare più giorni, godersi il soggiorno e la natura. Esperienza ottimale con i nostri veicoli. Il mercato però è più ristretto, così abbiamo rivisto i nostri orientamenti anche in termini di business e diversificato l’attività».

Un rallentamento che ha aperto nuove porte: “Ci siamo concentrati sulla comunicazione dinamica ovvero il noleggio di veicoli elettrici per pubblicità, con marchi come Philip Watch, Rado e Breil».

Continua l’attività turistica – sono stati anche premiati – con tour ed escursioni. «Per aziende e gruppi. Si lavora con l’incentive. I nostri tour sono 100% accessibili, per questo lavoriamo con alcune fondazioni o associazioni che seguono persone con disabilità».

E soprattutto è esploso il noleggio a lungo termine per i residenti. «Rivolto a studenti, adulti e imprenditori che cercano una soluzione comoda ed economica per gli spostamenti quotidiani». Tanti studenti.

Il dirigente scolastico ha destinato un parcheggio ai quadricicli a noleggio degli studenti di Ostuni

Visto il successo dell’iniziativa e per regolamentare il fenomeno un dirigente di una delle scuole superiori di Ostuni ha dedicato uno spazio ai quadricicli. Segno evidente del successo della scelta elettrica.

«Garantiamo maggiore autonomia e sicurezza per i ragazzi. Soprattutto alle ragazze che la preferiscono alle due ruote. Una scuola guida utilizza i nostri veicoli per il patentino. Abbiamo smosso questo mercato».

Impresa non semplice nel Paese europeo con il tasso di elettrificazione più basso. «Siamo riusciti a far conoscere i benefici della scelta elettrica. A nostro avviso l’elettrico non parte perché si continua ancora a vedere poco, si parla più di quanto non si faccia».

Ottimo. E c’è stata una forte spinta nel loro raggio di azione. «Di noi si fidano, abbiamo venduto una cinquantina di macchine, perché diamo assistenza, li affianchiamo, se hanno problemi con la casa automobilistica interveniamo». Il contrario di quello che spesso succede nella realtà dell’automobilista elettrico.

I modelli più popolari, i gusti di studenti, turisti e imprenditori. Fare business con l’elettrico si può

Ogni quadriciclo ha la sua attrattività. «La Renault Twizy è ideale per i tour, disponibile nelle versione da 45 e 80 km/h. La Citroën Ami è comoda e accessibile, apprezzata da studenti e adulti. La Fiat Topolino è simile all’Ami, offre un’alternativa nel segmento dei quadricicli elettrici».

Un’offerta varia che va oltre l’interesse degli studenti. «Ci sono persone adulte che mollano il macchinone, anche imprenditori che si muovono con la macchinina elettrica perché la trovano più comoda per percorrere, ad esempio, i 5 chilometri che li portano in azienda».

Un modello che funziona. «Circa il 75% del nostro business è con i locali», produce economia ed è una grande vetrina sui benefici dell’elettrico soprattutto tra i più giovani. Senza dimenticare l’effetto domino sul territorio, con sempre più elettriche nei paesi vicini. Fare impresa a zero emissioni si può. Questo il messaggio di Paola e Giampiero da Ostuni. In Puglia.

