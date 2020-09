Anche a Roma noleggio e rent to buy con e-smart bike

Con e-smart bike il noleggio giornaliero, mensile, trimestrale di una bici elettrica, compreso il servizio di assistenza, parla anche italiano. E’ la società di Mattia Capistrano, originario di Vibo Valentia in Calabria, che offre anche il rent to buy ovvero paghi il noleggio e poi decidi se riscattare ed acquistare l’e-bike. Infine le visite guidate a pedalata assistita a Roma e Barcellona.

Questa è la storia di un giovane che dopo la laurea in economia alla Sapienza di Roma nel 2012 scopre il mondo elettrico. “Ne sapevo poco anch’io e diventai senza volerlo un pioniere, allora c’era veramente poca conoscenza sul tema. Nel 2014 ho fondato e-smart bike con la prima sede a Firenze, ma fu un fallimento“. Il ragazzo, ora ha 34 anni, non si è perso d’animo e oggi ha una sede a Roma, più un ufficio a Barcellona.

Rent to buy: “Così il cliente vede se la bici soddisfa le sue esigenze”

Superato il fallimento fiorentino nel 2015 Mattia apre a Roma:”Puntando tutto sulla vendita combinata con il noleggio (rent-to-buy). Questa formula si è rivelata efficace. Innanzitutto dà la possibilità al cliente di scoprire il mondo delle e-bike senza affrontare alte spese iniziali; poi l’opportunità di constatarne il reale utilizzo“. L’imprenditore ha fatto la scelta giusta: “Si è rivelata una formula vincente“.

E-smart bike: noleggio giornaliero, mensile o trimestrale

L’offerta di e-smartbike vede un catalogo differenziato: dalla mountain alla city bike. Si può noleggiare per un giorno, per un mese, per un trimestre. I prezzi? Variano a seconda dei modelli. La mountain bike, una Lombardo Sempione PRO, vede questa declinazione: 39€ giornaliero, 180€ mensile, 360€ trimestrale. Per la Fat Bike 20 pieghevole, Lombardo APPIA, questo il listino: 29€ giornaliero,150€ mensile, 300€ trimestrale. L’offerta più economica è per l’e-bike pieghevole, E-Smart Bike, con queste quotazioni: 19€ giornaliero, 120€ mensile, 240€ trimestrale.

I tour guidati abbinati alla gastronomia: “Un successo per e-smart bike”

Un altro passo aziendale nel 2018. “Prende piede l’dea di proporla anche ai turisti che, confusi ed ansiosi della quantità e della qualità di monumenti da visitare, solitamente si perdono nei vicoli della città. Perciò abbiamo iniziato a strutturare tour guidati a tema e in diversi orari della giornata“. Questa idea fuziona: “Un vero e proprio boom. Il nostro maggior partner è diventato Airbnb Experience e nel giro di poco più di un anno i nostri tour sono stati tra i più venduti dal portale. Il nostro punto di forza non è stato solo l’utilizzo di e-bike compatte da città – spiega Mattia -, ma la proposta di un’esperienza gastronomica in tutti i tour; credo fortemente che questa sia stata la chiave del nostro successo“.

La pandemia fa sparire i turisti stranieri e si pensa ai tour fuori porta

Con il lock down si ha un’esplosione di noleggi dei residenti, “eravamo sold out”, ma cala alla riapertura delle attività. Poi la crisi del turismo e delle pedalate assistite: “Il nostro cliente era per l’80% americano. Con le frontiere chiuse il lavoro è calato notevolmente“. Ma c’è sempre la voglia di fare: “Per superare la crisi del turismo estero puntiamo sulle escursioni fuori porta. Ci stiamo lavorando“. A Mattia non mancano le energie. L’ufficio di Barcellona, chiuso per il virus, dovrebbe riaprire a marzo. Poi si potrebbe espandere a Londra. Il sogno?: “La produzione in italia di una bici elettrica pieghevole. Vogliamo puntare molto sul made in italy“.

