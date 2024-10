A Olbia le barche elettriche (fino al 19 ottobre)

La Sardegna, più precisamente Olbia, ospita fino a domani il “Sardinia innovative boat week”, una competizione tra barche a propulsione solare, elettrica e idrogeno.

Anche ad Olbia ingegneri al timone

Come al Monaco Boat Show, al timone dei prototipi, sono barche studiate e realizzate da studenti universitari, ci sono ingegneri e altri neo-professionisti della nautica sostenibile.

L’orizzonte è quello del risparmio energetico, ma non manca la competizione con match race, duelli, slalom, speed record, endurance race e championship race per due classi di imbarcazioni.

La manifestazione di Olbia – ideata e organizzata da Blu.E Matrix asd, che fa capo all’ammiraglio Ugo Bertelli, è sostenuta dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, e patrocinata dai ministeri Università e Ricerca e Sport e giovani.

A Olbia 10 università in acqua per la nautica sostenibile

La manifestazione vede coinvolte dieci università coinvolte, quattro italiane, e due team di studenti delle scuole superiori sarde.

Come si legge in una nota l’obiettivo della manifestazione Olbia è esplorare nuove tecnologie, materiali e sistemi di propulsione per ridurre l’impatto ambientale senza compromettere le prestazioni nautiche.

I protagonisti di Olbia

Abbiamo già scritto che i protagonisti sono i team accademici. Noti da tempo. Come Uniboat di Bologna che è salita spesso sul podio più alto di Monaco, leggi qui, ma anche il team di Milano (leggi qui) e quelli di Genova e Messina.

