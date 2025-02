A Lubiana il battello è elettrico e si ricarica con il sole

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

A Lubiana nel fiume cittadino si naviga in elettrico-solare. Energia autoprodotta e massimo comfort come ci ha segnalato Fabio Belli, il lettore che ha apprezzato questo servizio a emissioni zero. Noi abbiamo contattato il costruttore. Se avete un’esperienza in barca elettro-solare scrivete a info@vaielettrico.it

Lo stupore di Fabio: “Senza rumore, inquinamento e risparmiando sui costi”

“Sono per lavoro in Slovenia e sto passando qualche ora in relax nella splendida città di Lubiana. Con un po’ di stupore e molta ammirazione ho notato una barca per turisti trasformata in elettrico con tanto di pannelli fotovoltaici sul tetto!”

Una bella sorpresa. “Così si fa, un passo alla volta senza rumore ed inquinamento e, perché no, anche risparmiando sui costi“.

Grazie a Fabio per aver condiviso la sua esperienza. Per fortuna la navigazione elettrica, anche elettro-solare, è ampiamente diffusa in tutte le capitali Europee. Abbiamo scritto più volte di Parigi dove pure un mito della cucina come Alain Ducasse ha spostato le emissioni zero sulla Senna, senza dimenticare un recente retrofit.

Poi Berlino, Lisbona e altre capitali. Tutta Europa, siamo indietro a Venezia, e sempre più casi in Italia. Sta per arrivare a Torino, con l’ebus Gardasolar offre il servizio in Calabria. Inoltre i suoi motori spingono le barche solari sull’Arno a Firenze (quasi non si ricarica grazie ai pannelli) e sui Navigli a Milano. Senza dimenticare la Croazia con un traghetto solare- motorizzato da Tema – che ha accolto milioni di turisti.

A Lubiana il sistema di propulsione elettro solare è firmato Edyn

Dopo il messaggio e le foto di Fabio abbiamo scoperto il costruttore del sistema di propulsione della barca turistica, si chiama Ladjica Ljubljanica. Sono gli sloveni di Edyn. Ci ha risposto il titolare Igor Pecnik che abbiamo già conosciuto a Venezia e in altri eventi dedicati all’elettrico.

LA TABELLA CON LE SPECIFICHE TECNICHE

Uno dei dati interessanti spiegati da Igor Pecnik è l’autonomia ovvero la carica della batteria integrata al solare può durare anche 2/3 giorni. Naturalmente parliamo di una navigazione in acque tranquille e con velocità di crociera di pochi nodi anche se con 50 persone a bordo.

Sono le condizioni della gran parte dei fiumi urbani dove dovrebbero essere vietate le escursioni turistiche con le barche inquinanti.

Se ne volete sapere di più sulle escursioni a Lubiana c’è una pagina web dedicata dove si sottolinea: “La prima e unica barca in legno completamente elettrica sul fiume Ljubljanica.Ora 100% elettrica, senza emissioni nocive. Fatto a mano in Slovenia per le gite in barca più soddisfacenti a Lubiana“.

