75 mila km in VW ID.3. E ora una Tesla

75 mila km in VW ID.3: li ha percorsi Roberto, un lettore lombardo che traccia qui un primo bilancio scrivendo a Paolo Mariano, seguitissimo protagonista del nostro canale YouTube. E annunciando che in famiglia è entrata anche una Tesla.

75 mila km in VW: zero problemi e ricarica flat a 0,31 (o la notte a casa)

“Ciao Paolo, l’ultima volta che ti avevo scritto, più di un anno fà avevo raggiunto i miei primi 20.000 Km senza alcun problema . Nel mese di Marzo la mia ID.3 ha compiuto 2 anni e ha percorso la bellezza di 75.000 km con zero problemi!! Proprio zero! Ho effettuato il mio primo tagliando previsto con una spesa di 390 euro e ho cambiato il mio primo treno di gomme con 650 euro . Grazie agli abbonamenti flat di cui dispongo pago 0,31 cent a kWh e la notte ricarico a casa. Lascio fare a te i conti per un paragone con un’auto termica Diesel. Io svolgo un attività commerciale e i miei spostamenti sono prevalentemente in Lombardia, con puntate raramente in Trentino Alto Adige e Veneto. E ti posso assicurare di non aver mai sofferto di ansia di ricarica: basta saper gestire bene i tempi morti per eseguirle, come faccio da sempre“.

Con le colonnine negli autogrill è tutto più semplice

“Oltretutto oggi grazie all’ampliamento della rete di ricarica, che finalmente si sta espandendo, con colonnine anche presso gli autogrill, puoi affrontare anche lunghi viaggi senza preoccupazione. Basta un minimo di programmazione. La mia testimonianza non vuole essere un esempio per dire che l’elettrico è per tutti. Ma semplicemente dimostra che per una buona categoria di automobilisti che svolgono attività come la mia è assolutamente possibile considerare la mobilità elettrica. Per concludere dal 10 Febbraio è entrata in famiglia la seconda auto elettrica, una Tesla Model Y, con cui ho già percorso con grande soddisfazione 7.500 Km. Che dire? Viva la mobilità elettrica! Un caro Saluto e grazie per tutte le tue utilissime informazioni“. Roberto Zappa, Rovato (Brescia).

